Di Davide Fumagalli. Pronostico rispettato nell'ultima gara in programma alla Unipol Arena per i quarti di finale di Discovery Plus Supercoppa: la Segafredo Virtus Bologna batte non senza soffrire 74-66 la neopromossa Bertram Yachts Tortona e stacca il pass per la semifinale dove lunedì alle ore 21 sfiderà l'Umana Reyer Venezia. La squadra di Sergio Scariolo si gode la super prova di Kevin Hervey, autore di una roboante doppia doppia da 18 punti e 18 rimbalzi, mentre bene vanno anche Tessitori, 14 punti, e Weems, 11; la nota dolente è il grave infortunio al ginocchio di Ekpe Udoh, uscito in barella molto dolorante (si parla di tendine rotuleo, di conseguenza uno stop non breve, ndr). Sottotono Belinelli, 6 punti, e soprattutto Teodosic, 3 con 4 perse, da verificare l'ultimo arrivato Tyshon Alexander. In casa Derthona arriva l'ennesima prestazione soddisfacente dopo le 4 vittorie della prima fase: la matricola di coach Ramondino riesce nel finale a rimontare da -12 ma alla fine deve arrendersi alla maggior esperienza e talento delle V Nere. Sugli scudi il solito Daum, 19 punti, bene anche Filloy con 11 e 7 rimbalzi.

Pronti, via, e in una UniPol Arena che si è riempita per la vedere la nuova Virtus di Sergio Scariolo, il match inizia sui binari dell'equilibrio. Il Derthona va davanti con Daum e Filloy, poi entra Jaiteh e il lungo francese si fa notare con due volate in contropiede per il 14-12. La Bertram ha un momento di difficoltà ma Sanders rompe l'incantesimo con una magia, poi alla prima pausa è 16-14 per le V Nere. Nel secondo quarto la Segafredo manda in campo Teodosic e il serbo si fa vedere con un gioco da tre punti di buona fattura, poi Abass piazza due canestri per il 25-21. Tortona va a fiammate, contro la difesa bolognese non è facile trovare punti facili, ma Daum "nella spazzatura" e trova due schiacciate per il -1 sul 30-29. Lì, a 4' dall'intervallo, cala il gelo sulla UniPol Arena: Udoh si procura una distorsione al ginocchio tentando di ostacolare la tripla di Macura, va a terra e viene portato via in barella dolorante (ipotizzabile uno stop non breve per il pivot nigeriano, ndr). Alla ripresa del gioco Weems segna 5 punti per la Virtus ma il solito Daum (13 punti in 14'), replica ancora a fissa la parità sul 36-36 prima di tornare negli spogliatoi.

Anche al rientro dagli spogliatoi per la ripresa, il match non sembra prendere la direzione di una delle due squadre: prosegue il duello a distanza tra Daum e Hervey, poi Mascolo riporta a -3 Tortona, e Cain risponde a Weems. Sul finire del periodo la Segafredo prova lo strappo con i liberi di Belinelli e la prepotenza a rimbalzo di Tessitori, e Bologna va all'ultimo riposo sul +8, 54-46. La squadra di Scariolo è in gas, l'inerzia è dalla sua e all'inizio dell'ultimo quarto scappa fino a +14 sul 60-46 con due schiacciate tonanti in contropiede di Abass. Finita? Nient'affatto: il Derthona si rianima, Filloy mette la bomba del -11, capitan Tavernelli firma il -7, poi Wright e Macura infilano altre due triple per il clamoroso -1 sul 62-61. Lì arriva la contro-replica di Bologna ed è decisiva, Hervey firma un gioco da tre punti per il +5, poi è Tessitori a conservare il +4 dopo la tripla di Filloy, l'ultimo sussulto dei piemontesi. L'errore dall'arco di Daum sul -4 e i due liberi di Weems per il 72-66 fanno calare il sipario su un match che non ha tradito le attese della vigilia.

Virtus Bologna : Belinelli 6, Pajola 2, Alibegovic 2, Hervey 18, Udoh 4, Ruzzier, Jaiteh 4, Weems, Teodosic 3, Abass 8, Alexander 2, Tessitori 14. All. Scariolo.

: Belinelli 6, Pajola 2, Alibegovic 2, Hervey 18, Udoh 4, Ruzzier, Jaiteh 4, Weems, Teodosic 3, Abass 8, Alexander 2, Tessitori 14. All. Scariolo. Tortona: Wright 6, Cannon, Tavernelli 7, Filloy 11, Mascolo 7, Severini, Mobio ne, Sanders 2, Daum 19, Cain 8, Macura 6, Rota. All. Ramondino.

