Basket: Supercoppa, l’atto finale tra Olimpia Milano e Virtus Bologna alle 20:50

BASKET, SUPERCOPPA - Virtus Segafredo Bologna-AX Armani Exchange Milano si daranno battaglia per la finale della Discovery+ Supercoppa. Il match della Unipol Arena sarà trasmesso in LIVE Streaming su Discovery+ e in TV su Eurosport 2 e DMAX.

00:00:15, 30 minuti fa