Basket, Supercoppa: Milos Teodosic infila quattro triple pesantissime

Chiude con 14 punti e quattro triple a bersaglio, l'ultima pesantissima per mandare a -4 Venezia: ottima serata balistica per Milos Teodosic che mette la firma sul passaggio in finale della Virtus Bologna.

00:01:24, 20/09/2021 A 21:22