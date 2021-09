Virtus Bologna, impreziosita dai premi a Frank Vitucci e Simone Giofrè come miglior allenatore e miglior dirigente rispettivamente, la New Basket Brindisi è pronta a fare il suo debutto ufficiale nell'annata 2021-22. La "Stella del Sud", che finora ha disputato soltanto dei test amichevoli, esordirà sabato alle ore 15 sul parquet della Unipol Arena di Bologna sfidando la Dinamo Sassari nel secondo dei quattro quarti di finale della Alle spalle una fantastica stagione 2020-21 col secondo posto in campionato e la semifinale playoff con la, impreziosita dai premi acome miglior allenatore e miglior dirigente rispettivamente, laè pronta a fare il suo debutto ufficiale nell'annata 2021-22. La "Stella del Sud", che finora ha disputato soltanto dei test amichevoli, esordirà sabato alle ore 15 sul parquet della Unipol Arena di Bologna sfidando lanel secondo dei quattro quarti di finale della Supercoppa targata Discovery Plus . Una gara che è ormai una delle classiche del basket italiano visti i vari confronti avvenuti in Coppa Italia e nei playoff, ma mai nella fase finale di Supercoppa.

Frank Vitucci è ovviamente tanta perchè non è eresia dire che nella passata stagione la Happy Casa sia stata di gran lunga la squadra più bella da vedere, con un gioco spettacolare, veloce, con tanti numeri da Top 10 e interpreti individuali che hanno fatto appassionare tifosi biancoblu e non solo. La Vitucci e la conferma in toto del nucleo italiano fa ben sperare i supporter brindisini. La curiosità di vedere in campo la squadra diè ovviamente tanta perchè non è eresia dire che nella passata stagione lasia stata di gran lunga la squadra più bella da vedere, con un gioco spettacolare, veloce, con tanti numeri da Top 10 e interpreti individuali che hanno fatto appassionare tifosi biancoblu e non solo. La squadra però quest'anno si presenta un po' diversa , con nuovi giocatori e un assetto che per forza di cose subirà qualche modifica, anche se la presenza del già citatoe la conferma in toto del nucleo italiano fa ben sperare i supporter brindisini.

Serie A Pesaro, Treviso, Trento, Trieste e Brindisi vogliono confermarsi 01/09/2021 A 16:14

Josh Perkins e Adrian le novità, Clark e Chappell usato sicuro

La perdita di tre quinti del quintetto come Darius Thompson, D'Angelo Harrison e Derek Willis, più Josh Bostic, James Bell e Ousman Krubally, dice immediatamente che la Happy Casa sarà per forza differente. I tre citati per primi sono stati autentici protagonisti dello scorso torneo per talento, spettacolarità, efficacia e anche carisma: la crescita di Darius nei 2 anni a Brindisi è stata impressionante, il "Bulldozer" Harrison si è confermato attaccante e leader con pochi eguali, e Willis ha mostrato doti fisiche, atletiche e di comprensione del gioco che raramente si vedono a questo livello.

Per compensare queste partenze, il DS Giofrè ha puntato su scommesse e su alcuni volti noti. Gli ultimi sono Wes Clark e Jeremy Chappell, entrambi ex Reyer Venezia ed entrambi già a Brindisi nel passato recente: conoscono l'ambiente, sanno come interpretare il basket italiano e possono essere molti utili a Vitucci fin dal via, anche se Clark è ancora ai box per un infortunio estivo (al suo posto l'interessante argentino Lucio Redivo, di Bahia Blanca come un certo Ginobili...). Le aspettative sono alte per Josh Perkins, regista uscito da Gonzaga come leader All-Time dell'ateneo per assist, "figlioccio" di Chauncey Billups e reduce da un'esperienza al Partizan: è già diventato idolo dei tifosi per la grande personalità, in campo e sui social, ed è quel generale in campo che dovrà dare punti, assist e ritmo a tutta la squadra. Meno fisico di Thompson ma sulla carta più talentuoso e carismatico.

Totalmente diverso da Willis è invece Nathan Adrian: l'ex West Virginia è un "4" fatto e finito, un giocatore molto fisico, tosto, poco atletico, poco esplosivo, ma con enorme comprensione del gioco, bravo a leggere le situazioni e a muoversi di conseguenza, e con ottima mano al tiro da tre punti. Lui darà man forte al settore lunghi che vede la conferma, importantissima, del mancino Nick Perkins, cresciuto notevolmente nell'arco dell'anno passato, e l'arrivo di Myles Carter, ragazzo dal fisico imponente ma tutto da sviluppare dal punto di vista tecnico.

Vitucci e gli italiani per la continuità

La filosofia del coach veneziano non cambierà: difesa aggressiva e ricerca del contropiede e del gioco in velocità il più possibile, mentre a difesa schierata ci si affiderà alle invenzioni di Josh Perkins, un "professore" sul pick and roll, al coinvolgimento di tiratori come Visconti, Redivo e Chappell, e al gioco in post basso di Nick Perkins. Una formazione sulla carta con meno talento e qualità a livello individuale, ma con più giocatori "di sistema", in grado di costruire meccanismi un po' più complessi e che possano mettere in difficoltà le difese avversarie, a differenza dell'anno passato dove i singoli avevano più libertà di improvvisare, soprattutto quando non si sviluppavano transizione o contropiede.

Vitucci e la dirigenza si aspettano ovviamente una crescita dal nucleo italiano, confermato in toto (l'unica aggiunta è il "rookie" Scott Ulaneo al posto di Riccardo Cattapan) a partire da Raphael Gaspardo e da Riccardo Visconti. Il primo ha mostrato di essere un ottimo complemento per gli assi statunitensi, capace di punire dall'arco e di attaccare il ferro sfruttando un atletismo e una verticalità non proprio usuali per un bianco caucasico: è rimasto nonostante alcune sirene provenienti dalla Virtus Bologna e ora ha la grande occasione di essere ancora più importante.

Gaspardo con la tonante schiacciata in contropiede

Visconti invece è un talento cristallino, un progetto di fenomeno da quando era un teenager: già l'anno passato aveva mostrato lampi importanti, ora sembra pronto per avere qualche responsabilità in più. La faccia tosta non gli manca, gioca come un veterano nonostante compirà 23 anni soltanto l'8 ottobre, e potrebbe essere quella variabile che fa fare un salto in avanti alla Happy Casa. Di certo vorrà conquistarsi quelle attenzioni che già da un po' hanno i colleghi Bortolani, Casarin e Pajola, solo per citare qualcuno dei prospetti azzurri più chiacchierati. Non meno importanti saranno infine Zanelli e Udom, loro pure molto positivi nell'annata 2020-21 e attesi da una riconferma.

Happy Casa Brindisi debutterà nel secondo match dei quarti di finale della Discovery+ Supercoppa affrontando il Banco di Sardegna Sassari, sabato 18 settembre alle ore 15.00, in LIVE-Streaming su Ladebutterà nel secondo match dei quarti di finale della Discovery+ Supercoppa affrontando il arrivato alla Final Eight da vincitore del gruppo B : appuntamento a, in LIVE-Streaming su Discovery+

Basketball Champions League L'urna ha deciso: ecco le avversarie di Sassari, Brindisi e Treviso 07/07/2021 A 11:14