Basket

Basket, Supercoppa: palleggio ubriacante e tripla di Sanders

L'MVP per Venezia contro Pesaro è senza dubbio VIctor Sanders! Per l'ex Trento ci sono 20 punti e tante giocate spettacolari come questa bomba difficilissima allo scadere dei 24 secondi.

00:00:40, 25 minuti fa