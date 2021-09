retina del canestro. L’edizione della Discovery+ Supercoppa 2021 metterà in palio un nuovo trofeo con un design originale che si ispira ad una riproduzione della

Nato dalla volontà del Presidente della LBA Umberto Gandini di ideare un nuovo trofeo distintivo dell’Evento, il progetto è stato sviluppato da Paolo Guidobono, designer e co-fondatore assieme a Michele Sartori di Foolbite, agenzia di riferimento di LBA per la propria immagine.

La realizzazione, come già quella del trofeo del campionato di Serie A, è stata curata dalla GDE Bertoni, azienda conosciuta in tutto il mondo per la creazione di importanti trofei internazionali.

