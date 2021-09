UNAHOTELS Reggio Emilia - Fortitudo Bologna 78-66

Di Davide Fumagalli. Era finita +13 al PalaDozza, finisce +12, 78-66, questa volta: la Unahotels Reggio Emilia supera di nuovo la Fortitudo Bologna nella quarta giornata del girone A della Discovery Plus Supercoppa e resta in corsa per il primo posto e il passaggio del turno alla Final Eight che si giocherà proprio sul parquet della Unipol Arena ("casa" di Reggio) a partire da sabato 18 settembre. Per farlo la formazione di Attilio Caja dovrà vincere di almeno 5 punti lunedì sera al Taliercio contro Venezia, altrimenti sarà l'Umana Reyer ad accedere alla seconda fase e a sfidare Pesaro nel primo dei quarti di finale del torneo.

Alla fine alla Unahotels basta una fiammata nel terzo periodo, le bombe di Thompson e Strautins spaccano il match e permettono ai biancorossi di toccare il +21 e poi gestire, nonostante qualche piccolo patema nel finale (Effe risalita fino al -9 a 1' dal termine): la squadra di Caja la spunta grazie anche al +10 a rimbalzo, 39-29, ad una miglior percentuale da tre, 9 su 23 contro 6 su 22, e ad un numero di liberi, tirati e segnati, decisamente superiore (23 su 32 contro 16 su 20). Il migliore è Stephen Thompson con 15 punti, lo segue Strautins con 14, poi Olisevicius e Candi con 12. In casa Fortitudo, al quarto ko in quattro gare, si salva il solo Benzing, 19 punti, mentre in doppia cifra vanno anche Aradori, 12, e Ashley, 10. Per rivedere la squadra di Jasmin Repesa bisognerà ora attendere domenica 26 settembre, dove alle 18.15 al PalaDozza giocherà la prima di Serie A contro... la Unahotels Reggio Emilia.

Serie A Fortitudo: no alla serrata, ma capienza al 100% con Green Pass IERI A 09:24

A breve il report completo...

Reggio Emilia : Thompson 15, Hopkins 8, Candi 12, Baldi Rossi 3, Strautins 14, Crawford 3, Johnson 9, Olisevicius 12, Bonacini ne, Diouf 2. All. Caja.

: Thompson 15, Hopkins 8, Candi 12, Baldi Rossi 3, Strautins 14, Crawford 3, Johnson 9, Olisevicius 12, Bonacini ne, Diouf 2. All. Caja. Fortitudo Bologna: Ashley 10, Aradori 12, Mancinelli 2, Gudmundsson 5, Procida 4, Benzing 19, Richardson 4, Baldasso 6, Pavani ne, Manna ne. All. Repesa.

* * *

Germani Brescia - GeVi Napoli Basket

Di Daniele Fantini.

* * *

Riguarda Reggio Emilia - Fortitudo Bologna in VOD (Contenuto Premium)

Premium Basket UNAHOTELS Reggio Emilia - Fortitudo Bologna 02:05:43 Replica

Riguarda Brescia - Napoli in VOD (Contenuto Premium)

Premium Basket Germani Brescia - GeVi Napoli 00:48:37 Replica

Serie A Venezia passeggia sulla Fortitudo, Treviso vola alla Final Eight IERI A 19:44