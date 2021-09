Openjobmetis Varese - Banco di Sardegna Sassari 82-92

Di Davide Fumagalli. Esordio amaro in casa a Masnago per la Openjobmetis Varese che perde 92-82 contro il Banco di Sardegna Sassari nella terza giornata del gruppo B della Supercoppa targata Discovery Plus e incassa il secondo stop dopo quello del PalaRadi di Cremona. Arriva invece il bis per la Dinamo di coach Demis Cavina che vede avvicinarsi il pass per la Final Eight di Bologna: eccellente prova balistica per Sassari che chiude col 53% dal campo e soprattutto 12 su 19 da tre (aveva iniziato 9 su 10). Brilla la stella del 38enne David Logan, MVP per i suoi con 21 punti; in doppia cifra anche Mekowulu, 15 punti, Burnell, 13, Bendzius e Clemmons 12, quest'ultimo indiavolato nel terzo quarto. Per i biancorossi di Adriano Vertemati pesano il 6 su 17 da tre e i 12 liberi segnati contro i 20 degli avversari: non basta la prova da 31 punti (21 nel primo tempo) di uno straripante Alessandro Gentile che poi però viene espulso assieme a Mekowulu a 4' dalla fine per una quasi rissa dopo un rimbalzo conteso. Prossimi impegni: Sassari venerdì sera giocherà a Cremona (ore 21) mentre Varese riceverà la Vanoli domenica alle 20.30.

Il match di Masnago vede Varese partire con le marce alte, spinta da Beane, dalle due triple di capitan Ferrero, e soprattutto da uno scatenato Gentile, che firmano l'allungo sul 24-17. La replica di Sassari è affidata a David Logan che ricuce il gap per il 26-23 con cui si va al primo riposo. Nel secondo periodo prosegue il duello stellare a distanza fra Ale Gent e il Professore, la Dinamo tocca il +4 sul 39-35 ma l'Openjobmetis risponde con altri 6 punti di Gentile che arriva a 21 (!) e con una schiacciatona di Beane per il 45-45. All'intervallo è sostanziale parità con gli ospiti avanti di due punti, 47-45.

Dopo la pausa negli spogliatoi per il Banco di Sardegna si accende Clemmons, la guardia segna 12 punti praticamente in fila e firma il +7, che diventa +9 con la bomba di Logan per il 67-58. Varese non ci sta ed è il solito Gentile a tenere a galla i suoi: arriva a 31 punti e al 30' i padroni di casa sono in scia sul -7, 74-67. In avvio di ultimo periodo arriva lo strappo forse decisivo, Logan segna 5 punti in fila per il +10, poi Stefano Gentile replica a Ferrero dall'arco ed è 82-72. A 4' dalla fine Ale Gentile e Mekowulu si allacciano dopo un rimbalzo, rissa sfiorata, nervosismo a fior di pelle ed entrambi espulsi. Nel finale Varese prova a crederci con Wilson, Egbunu e De Nicolao, ma Sassari non trema, resta a +9 coi liberi di Bendzius e chiude vincendo con merito sul punteggio di 92-82.

Varese : Wilson 5, Beane 9, Jones 10, Egbunu 13, De Nicolao 2, A. Gentile 31, Ferrero 9, Sorokas 3, Caruso, Virginio ne, Librizzi ne. All. Vertemati.

: Wilson 5, Beane 9, Jones 10, Egbunu 13, De Nicolao 2, A. Gentile 31, Ferrero 9, Sorokas 3, Caruso, Virginio ne, Librizzi ne. All. Vertemati. Sassari: Burnell, Clemmons 12, Logan 21, Bendzius 12, Treier 3, S. Gentile 6, Battle 10, Mekowulu 15, Devecchi, Gandini, Borra ne, Chessa ne. All. Cavina.

Bertram Derthona Tortona - Dolomiti Energia Trentino

Di Daniele Fantini.

