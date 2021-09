Banco di Sardegna Sassari - Openjobmetis Varese 77-61

Di Davide Fumagalli. Il Banco di Sardegna Sassari serve il poker in questa Discovery Plus Supercoppa! La Dinamo batte nettamente 77-61 l'Openjobmetis Varese nella sesta e ultima giornata del gruppo B e chiude col quarto successo in altrettante partite, il miglior viatico in vista del quarto di finale di sabato 18 settembre contro Brindisi alle ore 15 alla Unipol Arena di Bologna. La squadra di Demis Cavina scava il solco decisivo in un eccellente terzo periodo e poi nel finale gestisce, chiudendo con un notevole 24 su 31 ai liberi (7 su 11 per i biancorossi): il top scorer è l'intramontabile David Logan, 13 punti, mentre Burnell ne aggiunge 12. Per Varese invece costa caro il blackout dopo l'intervallo, così come le 17 palle perse: non bastano i 18 punti con 6 triple di Wilson mentre Ale Gentile si ferma a soli 7. Per rivedere sul parquet la squadra di Adriano Vertemati bisognerà attendere domenica 26 settembre quando alle 17.15 all'Enerxenia Arena arriverà Brescia per la prima di campionato.

Ale Gentile col miracolo direttamente dal logo

La gara del PalaSerradimigni vede la Dinamo partire fortissimo, 12-2 con una tripla di Stefano Gentile, ma Varese risponde e risale la china: Giovanni De Nicolao e le triple di Wilson fanno -1, poi Beane realizza sulla sirena la bomba del sorpasso sul 18-17 a fine primo quarto. Il secondo periodo si apre con uno show di David Logan, l'esterno 38enne segna 11 punti in fila con tre bombe per il +7 Sassari, l'Opejobmetis però replica ancora con Caruso e un paio di perle di Ale Gentile, ed è parità sul 34-34. All'intervallo il tabellone dice 40-35, col Banco di Sardegna che ha due bombe dell'idolo locale Chessa.

E' dopo l'intervallo che la partita si spacca: Burnell segna il +6, poi ancora l'ex Cantù con tre liberi e Bendzius con una tripla fanno +12 sul 51-39. Varese questa volta non riesce a rispondere, la Dinamo invece non si ferma e arriva fino a +18 con Battle. Il divario si allarga fino al +20 con una tripla di Jack Devecchi per il 70-50 e lì sostanzialmente il match va in archivio. Nel finale Caruso e Wilson con tre bombe provano a ridare una speranza ai biancorossi che tornano fino a -12 (73-61), ma ormai è tardi e così al PalaSerradimigni finisce col quarto successo di Sassari.

Sassari : Devecchi 6, Chessa 6, Battle 10, Treier 1, Borra 2, Clemmons 7, Logan 13, Bendzius 6, Gandini 3, Burnell 12, Mekowulu 5, S. Gentile 6. All. Cavina.

