Bertram Derthona Tortona - Allianz Pallacanestro Trieste 91-76

Di Davide Fumagalli. Missione compiuta e grande traguardo per la neopromossa Bertram Yachts Tortona che fa tre su tre e stacca matematicamente il pass per la Final Eight della Discovery Plus Supercoppa dove sabato 18 settembre alle 21 sfiderà i campioni d'Italia della Segafredo Virtus Bologna alla Unipol Arena. Il Derthona dà spettacolo al PalaFerraris, supera nettamente 91-76 l'Allianz Trieste, bissa il successo dell'Allianz Dome e blinda il primo posto del gruppo D con un turno d'anticipo (martedì gara ininfluente a Trento): impressionante il 13 su 21 da tre e i 16 assist di squadra, a livello individuale spiccano i 19 di Chris Wright con 5 su 5 dall'arco, ma è in generale tutto il gruppo a dare risposte notevoli. Viceversa l'Allianz di Franco Ciani resiste un tempo, poi nel terzo periodo si sfalda e crolla: il 21 su 21 ai liberi non può colmare il pessimo 5 su 16 da tre e soprattutto le 17 palle perse, tallone d'Achille dei giugliani finora nel torneo. Al termine il miglior marcatore è Corey Sanders con 14 punti, seguito da Mian con 12.

Il match del PalaFerraris è molto equilibrato nel primo tempo, entrambe le squadre segnano con buone percentuali, Trieste tocca anche il +4 con tre liberi di Fernandez e poi alla prima pausa conduce 22-20. Nel secondo periodo prosegue il botta e risposta, per Tortona si accende Chris Wright e inizia lo show: la guardia americana piazza 4 bombe, segna a ripetizione e arriva a 19 punti prima dell'intervallo! La Bertram Yachts prova l'allunga, col contributo anche di Macura, Tavernelli e Mascolo, l'Allianz resta a galla con Grazulis e Sanders, e alla pausa è 44-38.

Nel terzo quarto la gara si spacca: Trieste segna col contagocce, con anche una pausa di quasi 4', il Derthona invece aumenta i giri del proprio motore e vola via. Entra in gara anche Daum con un paio di bersaglio, l'Allianz accorcia sul -5 con una bomba di Cavaliero, ma poi sprofonda sotto i colpi di Macura, Filloy e Cain che danno il +17 sul 69-52 al 30'. L'ultimo parziale si apre col gioco da tre punti di Cannon per il +20, poi Severini scrive il 75-54 con una tripla e lì sostanzialmente il match va in archivio. Nel finale i giocatori di Trieste aggiustano le statistiche, da Banks a Mian, mentre Tortona svuota la panchina e si fa notare Joseph Mobio che mette la tripla del +24 (85-61) e una gran schiacciata per il 91-76 che è anche il punteggio finale.

Tortona : Wright 19, Cannon 5, Tavernelli 6, Filloy 8, Mascolo 9, Severini 3, Mobio 5, Sanders 5, Daum 10, Cain 12, Macura 9, Rota ne. All. Ramondino.

: Wright 19, Cannon 5, Tavernelli 6, Filloy 8, Mascolo 9, Severini 3, Mobio 5, Sanders 5, Daum 10, Cain 12, Macura 9, Rota ne. All. Ramondino. Trieste: Banks 11, Sanders 14, Fernandez 10, Konate 10, Deangeli, Mian 12, Delia 2, Cavaliero 5, Grazulis 10, Lever 2, Fantoma ne, Longo ne. All. Ciani.

