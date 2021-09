NutriBullet Treviso - Germani Brescia 90-86

Di Davide Fumagalli. La Nutribullet Treviso la Germani Brescia, si impone 90-86 nella terza giornata del girone C e mette una serissima ipoteca all'accesso alle Final Eight di Discovery Plus Supercoppa a Bologna. Alla squadra di Max Menetti basterà anche una sconfitta entro i 9 punti giovedì sera in casa contro Napoli per staccare il pass per il torneo della Unipol Arena; viceversa questo ko sancisce l'eliminazione anticipata della Leonessa. Match equilibrato in cui la Nutribullet prevale anche grazie alle 14 triple segnate e al 20 su 30 ai liberi (contro il 4 su 4 di Brescia): a brillare è ancora una volta la stella del grande ex Giordano Bortolani, classe 2000, autore di 21 punti con 4 triple, bene anche Russell con 19; la nota negativa per i veneti è il grave infortunio al braccio sinistro patito da capitan Matteo Imbrò, uscito in barella a inizio terzo quarto e costretto probabilmente ad uno stop non certo breve. Per la Leonessa invece un'occasione persa perchè la squadra di Magro è stata davanti per larghi tratti, anche a +8: non bastano i 24 punti di Della Valle e i 16 di Laquintana e Mitrou-Long, pesano le 19 palle perse e i soli 4 liberi tentati. La Nutribullet tornerà in campo giovedì sera alle 21 in casa contro la Gevi Napoli nell'ultimo impegno della prima fase, la Germani giocherà sabato sera alle 20 in casa lei pure contro la neopromossa Napoli. . La batte ancora una volta in rimonta la, si imponenella terza giornata del girone C e mette una serissima ipoteca all'accesso alle Final Eight dia Bologna. Alla squadra dibasterà anche una sconfitta entro i 9 punti giovedì sera in casa controper staccare il pass per il torneo della Unipol Arena; viceversa questo ko sancisce l'eliminazione anticipata della. Match equilibrato in cui la Nutribullet prevale anche grazie alle 14 triple segnate e al 20 su 30 ai liberi (contro il 4 su 4 di Brescia): a brillare è ancora una volta la stella del grande ex, classe 2000, autore di 21 punti con 4 triple, bene anchecon 19; la nota negativa per i veneti è il graveal braccio sinistro patito da capitan, uscito in barella a inizio terzo quarto e costretto probabilmente ad uno stop non certo breve. Per la Leonessa invece un'occasione persa perchè la squadra diè stata davanti per larghi tratti, anche a +8: non bastano i 24 punti die i 16 di, pesano le 19 palle perse e i soli 4 liberi tentati. Latornerà in campo giovedì sera alle 21 in casa contro lanell'ultimo impegno della prima fase, lagiocherà sabato sera alle 20 in casa lei pure contro la neopromossa

Triangolazione di Treviso e schiacciata di Jones

Serie A Supercoppa: Treviso passa a Brescia, Reggio Emilia piega la Fortitudo 05/09/2021 A 17:28

L'inizio di gara in un rinnovato PalaVerde di Villorba coi i nuovi colori di Treviso, bianco e azzurro, è della Germani Brescia che, guidata dai 5 recupero di un indiavolato Petrucelli, si porta avanti sul 18-16. In avvio di secondo quarto è sempre Brescia a farla da padrona e prova l'allungo fino a +8 sul 34-26 con Laquintana e due triple di Della Valle e ancora Petrucelli! Treviso rimane in corsa con Akele, Jones e il liberi di Casarin, ma all'intervallo è 42-37 per gli ospiti, stampato da recupero e canestro a fil di sirena di un ottimo Della Valle.

Della Valle ruba palla e insacca prima della sirena

Il terzo quarto è subito macchiato dal brutto infortunio a Matteo Imbrò: il capitano di Treviso, lanciato in contropiede, scivola dopo un contatto con un avversario, cade male e si infortuna al gomito sinistro, un problema che lo obbliga ad uscire in barella e che probabilmente lo costringerà ad uno stop non breve. Lì Brescia torna a +8 sul 52-44 con una tripla del solito Della Valle ma a quel punto c'è la reazione veemente della Nutribullet che, guidata dagli scatenati Bortolani e Russell, piazza un break di 19-4, va a +7 e chiude il periodo avanti 63-59. La Germani finisce anche a -9 sul 75-66 dopo una tripla di Sokolowski ma ha il merito di non mollare e rimonta con i canestri di Laquintana, Della Valle e Mitrou-Long fino al -2, 82-80. Treviso non ci sta, risponde con una tripla pazzesca di Bortolani, poi sono Russell e Dimsa a chiudere il discorso coi bersagli del +6, 90-84.

Treviso : Sokolowski 9, Jones 7, Russell 19, Bortolani 21, Dimsa 7, Casarin 8, Sims 3, Chillo 7, Imbrò 5, Akele 4, Poser ne, Faggian ne. All. Menetti.

: Sokolowski 9, Jones 7, Russell 19, Bortolani 21, Dimsa 7, Casarin 8, Sims 3, Chillo 7, Imbrò 5, Akele 4, Poser ne, Faggian ne. All. Menetti. Brescia: Laquintana 16, Della Valle 24, Mitrou-Long 16, Moss, Cobbins 8, Burns, Eboua, Parrillo, Moore 6, Petruccelli 8, Gabriel 8, Rodella ne. All. Magro.

* * *

UNAHOTELS Reggio Emilia - Umana Reyer Venezia

Di Daniele Fantini. Palla a due alle ore 21

* * *

Riguarda Treviso-Brescia in VOD (Contenuto Premium)

Premium Basket NutriBullet Treviso - Germani Brescia 02:13:59 Replica

Riguarda Reggio Emilia-Venezia in VOD (Contenuto Premium)

Premium Basket UNAHOTELS Reggio Emilia - Umana Reyer Venezia 20:50-23:00 Live

Serie A Trieste parte forte e sbanca Trento, Sassari piega Cremona 04/09/2021 A 18:28