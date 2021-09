Germani Brescia-Nutribullet Treviso 78-84

Di Daniele Fantini. La mano dell'ex si alza. Letale. Inesorabile nel prendersi una piccola vendetta dopo l'addio maturato in estate. Giordano Bortolani corona così un pomeriggio straordinario, anzi, un quarto periodo extra-lusso, in cui spara 11 dei suoi 13 punti complessivi, compresa la bomba decisiva a 13" dalla sirena. Sono le sue giocate, raccolte in gran parte con guizzi di energia e velocità in contropiede, a lanciare la Nutribullet Treviso in vetta al Gruppo C, ancora imbattuta dopo le prime due giornate di Supercoppa. Le sue, quelle di Nikola Akele, straordinario nell'innescare la rimonta trevigiana dal -12 (53-41) accusato alla metà del terzo quarto, e una coltellata di Matteo Imbrò, che, dopo aver sparato a salve per 38 minuti, infila una tripla impiccata per il +5 ospite a poco più di un giro di lancette dalla sirena.

Il colpo dell'ex: Giordano Bortolani segna la tripla della vittoria a Brescia

Treviso si gode così il suo gruppo azzurro, in cui spiccano anche la solidità di Matteo Chillo (11 punti, 3 rimbalzi), determinante assieme ad Akele nell'accendere la miccia nel terzo periodo, e l'avvio roccioso di Davide Casarin, lanciato in quintetto, confermandosi squadra versatile e molto più lunga e completa rispetto a quella vista raccogliere comunque grandi risultati nella scorsa stagione. Perché Michal Sokolowski (9+4 rimbalzi) resta sempre un tuttofare invidiabile, Tomas Dimsa un terminale interessante, e la coppia Sims-Jones sotto canestro forma un fascio di muscoli di livello per la nostra Serie A.

Guizzo di Paul Eboua: schiacciata su assist di Moore

Mentre la Nutribullet dimostra di essere già gruppo tosto e di aver assimilato la grinta di coach Max Menetti, Brescia vede scivolare dalle dita una vittoria che sembra già scritta alla metà del terzo periodo, quando una fiammata di Naz Mitrou-Long, rintuzzata da Christian Burns e Amedeo Della Valle, spezza gli equilibri per la prima volta nella serata. La difesa comandata da coach Magro è fisica e intensa, ma perde lentamente mordente con il trascorrere dei minuti, lasciandosi piegare, anche a livello psicologico, da una strana serie di palle perse banali accumulate alla fine del terzo periodo: Treviso ringrazia e raccoglie l'inerzia quasi dalla spazzatura, ricucendo, azione dopo azione, con i guizzi dei già citati Akele e Bortolani.

Assist al volo di Cobbins per la schiacciata di Gabriel

Nel finale punto-a-punto emergono, com'è normale che sia, quelle lacune di chimica e gerarchie di una squadra al debutto stagionale, con un pizzico di sfortuna per un lay-up comodissimo di Moore sputato dal ferro. Nel complesso, interessante l'impatto della coppia di playmaker: Naz Mitrou-Long mostra il suo pedigree NBA sfiorando la doppia-doppia (11 punti, 9 assist) mentre Lee Moore (18+3 assist) squarta a più riprese la difesa trevigiana con le sue accelerazioni razzenti dal palleggio, perfettamente calato nel ruolo di guastatore in uscita dalla panchina. Buono l'impatto fisico sotto i tabelloni di Michael Cobbins (8 punti, ottimo inizio) e Paul Eboua, volitivo Kenny Gabriel (14), ultimo ad arrendersi con un paio di triple sparate dal nulla nella volata finale, più in difficoltà Amedeo Della Valle, ancora alla ricerca del suo vero ruolo nello scacchiere offensivo.

Brescia : Mitrou-Long 11, Della Valle 9, Moss 3, Gabriel 14, Cobbins 8; Moore 18, Laquintana 2, Burns 5, Eboua 4, Petrucelli 4. N.e.: Rodella, Parrillo. All.: Magro.

: Mitrou-Long 11, Della Valle 9, Moss 3, Gabriel 14, Cobbins 8; Moore 18, Laquintana 2, Burns 5, Eboua 4, Petrucelli 4. N.e.: Rodella, Parrillo. All.: Magro. Treviso: Russell 4, Dimsa 7, Casarin 5, Chillo 11, Jones 5; Imbrò 8, Sims 4, Sokolowski 9, Akele 18, Bortolani 13. N.e.: Poser, Faggian. All. Menetti.

Supercoppa, Highlights: Brescia-Treviso 78-84

Fortitudo Lavoropiù Bologna-UnaHotels Reggio Emilia 67-80

Di Davide Fumagalli. Esordio molto positivo per la Unahotels Reggio Emilia che si impone 80-67 al PalaDozza contro la Fortitudo Bologna nella seconda giornata del gruppo A della Supercoppa targata Discovery Plus. I biancorossi di Attilio Caja, imbattuti in pre-campionato, spaccano il match nei due periodi centrali (52-23), toccano anche il +30 sul 70-40, e poi nel finale gestiscono con qualche patema certamente da migliorare: spiccano le prestazioni di Stephen Thompson Junior, 24 punti, e del lituano Olisevicius, 19, mentre preoccupano le condizioni di Andrea Cinciarini, uscito per un colpo alla gamba destra nel primo quarto. In casa Effe arriva il secondo stop di fila dopo quello di Venezia: sempre senza Totè e Fantinelli, Jasmin Repesa recupera l'islandese Gudmundsson, ma non basta per evitare il crollo dopo anche un buon avvio sul 21-18 nel primo quarto. Da salvare la reazione finale coi 13 punti di Aradori, gli 11 di Benzing e i 10 di Richardson, pesa però troppo l'8 su 33 dall'arco. La Unahotels tornerà in campo martedì in casa contro Venezia mentre giovedì sarà la Fortitudo a ospiterà l'Umana Reyer al PalaDozza.

La partita del PalaDozza, davanti a circa 1500 spettatori, vede un buon avvio della Fortitudo: Procida segna i primi 5 punti, poi Benzing, Groselle e Ashley firmano il 21-18 con cui si va al primo riposo. Reggio Emilia deve fare i conti coi problemi di falli dei lunghi Johnson e Hopkins, ma rimane in scia con le giocate dello scorer Thompson e del lituano Olisevicius, il migliore durante le amichevoli. Nel secondo periodo la Effe fatica a segnare, soprattutto dall'arco, non muove il tabellone per 4', e così la Unahotels ne approfitta: il solito Thompson, più l'impatto dalla panchina di Strautins, Baldi Rossi e Candi, permettono agli ospiti di allargare la forbice fino a +16 sul 41-25, poi all'intervallo è 42-30.

Nella ripresa la reazione della Fortitudo non arriva, viceversa Reggio trova 6 punti immediati di Hopkins, più le solite scorribande di Thompson per arrivare a +21! La Effe è alle corde, mentre la Unahotels segna anche quando non vuole, soprattutto con Olisevicius che brucia la retina a ripetizione e permette ai suoi di arrivare al massimo vantaggio di +30 sul 70-40, timbrato da due liberi di Hopkins. A quel punto la squadra di Caja rallenta, Bologna ritrova qualche energia e abbozza una rimonta fatta di puro cuore che vale il -10 sul 67-77 a un minuto dalla fine con le bombe di Aradori, di Baldasso, due, e di Richardson, tre. Il gap però non si riduce ulteriormente, il tempo è agli sgoccioli e così l'ultimo sussulto è dell'ex di turno Candi con la tripla del definitivo 80-67.

Fortitudo Bologna : Ashley 8, Gudmundsson 5, Aradori 13, Mancinelli 2, Pavani ne, Procida 5, Benzing 11, Manna ne, Richardson 10, Baldasso 6, Groselle 7. All. Repesa.

: Ashley 8, Gudmundsson 5, Aradori 13, Mancinelli 2, Pavani ne, Procida 5, Benzing 11, Manna ne, Richardson 10, Baldasso 6, Groselle 7. All. Repesa. Reggio Emilia: Thompson 24, Hopkins 8, Candi 11, Baldi Rossi 5, Strautins 3, Crawford 6, Cinciarini, Johnson, Olisevicius 19, BOnacini ne, Diouf 4. All. Caja.

Highlights: Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 67-80

