Allianz Pallacanestro Trieste - Dolomiti Energia Trentino 83-82

Di Davide Fumagalli. Finale al cardiopalma all'Allianz Dome dove Trieste batte 83-82 in volata la Dolomiti Energia Trentino nella quarta giornata del gruppo D di Discovery Plus Supercoppa. Decisivi nel finale Mian con la bomba del +3 e poi Grazulis con la stoppata proprio a fil di sirena su Flaccadori diretto al ferro per il definitivo sorpasso ospite: i giuliani riscattano così il ko interno con Tortona e restano in corsa per un posto alla Final Eight di Bologna, viceversa l'Aquila è eliminata con ancora un match da disputare. L'Allianz manda ben sette giocatori in doppia cifra: spiccano Banks con 15 punti, ben spalleggiato da Mian, Grazulis e Konate con 12. Alla Dolomiti Energia non bastano invece i 21 del solito Reynolds, i 16 di Caroline e i 12 con tre triple di Bradford. L'Allianz tornerà in campo domenica alle 17 a Casale contro il Derthona per quello che potrebbe essere lo spareggio per il passaggio del turno mentre Trento chiuderà martedì alle 20.30 in casa con la Bertram Yachts.

A breve il report completo...

Trieste : Grazulis 12, Lever 11, Fernandez 10, Banks 15, Mian 12, Delia, Deangeli 1, Cavaliero, Sanders 10, Konate 12, Fantoma ne, Longo ne. All. Ciani.

: Grazulis 12, Lever 11, Fernandez 10, Banks 15, Mian 12, Delia, Deangeli 1, Cavaliero, Sanders 10, Konate 12, Fantoma ne, Longo ne. All. Ciani. Trento: Reynolds 21, Bradford 12, Saunders 6, Flaccadori 6, Williams 9, Caroline 16, Mezzanotte 7, Forray 2, Ladurner 2, Conti 1, Dell'Anna ne, Morina ne. All. Molin.

Trieste fa spettacolo con Lever e Konate

