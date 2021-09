Basket

Basket, Supercoppa: Velicka manda Elegar a schiacciare a due mani

Perfetta esecuzione del pick and roll della Gevi Napoli: assist al bacio di Velicka per il taglio di Elegar che riceve e poi fa un gran salto per la tonante schiacciata a due mani. Trema il ferro!

00:00:30, 26 minuti fa