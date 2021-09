Umana Reyer Venezia - Fortitudo Bologna 83-70

Di Davide Fumagalli. La Supercoppa targata Discovery Plus si apre al Taliercio e inizia con un successo dell'Umana Reyer Venezia che piega abbastanza agevolmente la Fortitudo Bologna per 83-70 nel match valido per la prima giornata del gruppo A. Gli orogranata di Walter De Raffaele tengono il controllo della sfida dall'inizio alla fine, arrivando più volte anche a +17: la superiorità a rimbalzo (47 a 36, 12 a 6 in attacco) e le migliori percentuali dall'arco, 12 su 33 contro 7 su 23, spingono la bilancia verso i padroni di casa che si godono i 14 punti di Tonut, i 13 di Michele Vitali e i 12 di Watt, senza dimenticare gli 11 rimbalzi di Jeff Brooks uniti a 7 punti. La Effe di Jasmin Repesa, riuscita comunque a tornare fino a -5 nel terzo periodo, patisce la rotazione a otto (Fantinelli e Totè fuori probabilmente per tutto il torneo, ndr) e non basta tutto il quintetto in doppia cifra, con 16 punti di Baldasso e 13 a testa dei lunghi Ashley e Groselle.

La partita inizia in discesa per Venezia che parte 9-0 chiuso da un canestro di Brooks, uno dei volti nuovi in casa Reyer. La Fortitudo si sblocca dopo quasi 3' con Grosell, e poi è Baldasso a firmare la rimonta fino al -3 sul 16-13, stampato da un canestro di Procida. Alla prima pausa è 21-13 Reyer con Brooks che segna sulla sirena in tap-in. Nel secondo periodo Bologna patisce i problemi di falli dei lunghi Groselle, Ashley e Mancinelli, e così la Reyer allarga la forbice con le bombe di Vitali, Daye, Mazzola e Tonut, e arriva fino a +17 sul 44-27, punteggio con cui si torna negli spogliatoi per l'intervallo.

Gabriele Procida decolla e inchioda a una mano

Nella ripresa Venezia rientra un po' molle, la Fortitudo ne approfitta e la squadra di Repesa risale fino a -5 sul 50-45 grazie anche ai canestri di Ashley e ad una schiacciatona in contropiede di Procida, non al meglio della forma ma sempre spettacolare. La rimonta felsinei sveglia la Reyer che risponde alla grande, 6-0, e va all'ultimo riposo avanti 59-50. In avvio di ultimo squadra gli orogranata chiudono il discorso: tre bombe praticamente filate di Mazzola, Sanders e Brooks danno il +15 sul 70-55, la Fortitudo non riesce a rispondere e così il match è sostanzialmente in archivio.

La Fortitudo tornerà in campo domenica sera alle 20.30 in casa contro Reggio Emilia mentre Venezia scenderà di nuovo sul parquet martedì prossimo alle 21 alla Unipol Arena contro la Unahotels.

: Charalampopoulos 4, De Nicolao 4, Mazzola 11, M. Vitali 13, Watt 12, Brooks 7, Daye 4, Tonut 14, Phillip 6, Sanders 8, Stone, Cerella. All. De Raffaele. Fortitudo Bologna: Ashley 13, Richardson 11, Aradori 10, Groselle 13, Baldasso 16, Mancinelli, Procida 5, Benzing 2, Manna ne. All. Repesa.

Highlights: Venezia-Fortitudo Bologna 83-70

GeVi Napoli-NutriBullet Treviso 58-68

Di Daniele Fantini. Punteggio basso, due quarti centrali di scarsa qualità tecnico-tattica e un finale lanciato che sorride a Treviso, pronta ad accontentarsi del classico "buona la prima" per aprire un pesante tour de force che, tra ottimo approccio alla partita, segnato da un primo quarto offensivamente brillante (12-26 con 7/11 da due e 3/7 dall'arco alla prima pausa) e dalle naturali difficoltà di Napoli nell'affrontare l'impatto con la massima serie dopo 13 lunghi anni di assenza. . Punteggio basso, due quarti centrali di scarsa qualità tecnico-tattica e un finale lanciato che sorride a Treviso, pronta ad accontentarsi del classico "buona la prima" per aprire un pesante tour de force che, tra il calendario compresso della Supercoppa i preliminari per la qualificazione alla Champions League , la vedrà impegnata in maniera pesante in queste prime due settimane di pre-stagione. La Nutribullet vivacchia a lungo sull', segnato da un primo quarto offensivamente brillante (con 7/11 da due e 3/7 dall'arco alla prima pausa) e dalle naturali difficoltà di Napolidopo 13 lunghi anni di assenza.

Ma la verve iniziale, in cui brilla la solidità della coppia dell'Est sul perimetro (10 punti di Tomas Dimsa e 9 per il confermatissimo Michal Sokolowski prima di un grosso calo nella seconda metà di gara), si esaurisce con altrettanta rapidità attraverso due quarti centrali in cui sale il tasso agonistico della GeVi (aspetto-chiave su cui coach Pino Sacripanti dovrà lavorare per andare a caccia della salvezza) ed emerge la differenza di impatto delle due panchine, con Napoli rivitalizzata dagli ingressi di Pierpaolo Marini (ottimo al debutto con 11 punti), Arnas Velicka (10), molto più inserito e in fiducia rispetto alle scialbe esibizioni nel torneo di Cagliari dello scorso weekend, e Lorenzo Uglietti, il grande ex pronto a re-indossare i panni di mastino difensivo insuperabile sul pallone.

Tripla pazzesca di tabella da 8 metri di Pierpaolo Marini

Complice un avvio di ripresa stentato su entrambi i fronti, Napoli rosicchia lentamente lo svantaggio fino a riportarsi a un solo possesso di distanza (39-42 al 28') ma non ha più la forza, il talento, la brillantezza e l'esperienza per andare oltre. Treviso esce dalle secche con l'unica fiammata di Matteo Imbrò e costruisce un nuovo, grosso break in apertura di quarto periodo, cavalcando un momento magico di Matteo Chillo (9 punti) e le spallone resilienti di Henry Sims (16 punti, 9 rimbalzi), vero e proprio califfo d'area capace di dominare lo scontro con l'altrettanto esperto Frank Elegar.

Mentre Treviso riallunga in maniera violenta sul +18 (48-66) mettendo in ghiaccio la partita, Napoli continua a litigare con il ferro (soltanto 7/28 dall'arco, 25%) e si ritrova tradita dai suoi grandi veterani: al già citato Elegar si uniscono la partita di scarsissima verve di Josh Mayo (un solo punto) e la serata totalmente incolore di Jason Rich (0 con 0/6 in 19'), ancora in netto ritardo di condizione dopo l'anno di stop e costretto alla panchina nel finale per un problema muscolare. Si salva Markis McDuffie, top-scorer con 19 punti, ultimo ad abbandonare la barca in balia delle onde: grande bomber lo scorso anno a Piacenza (20.8 punti di media), si conferma giocatore con spiccato istinto per il canestro anche alla sua prima assoluta al massimo livello italiano.

Napoli : Mayo 1, Rich, Parks 7, McDuffie 19, Elegar 3; Lombardi 2, Uglietti 3, Velicka 10, Marini 11, Zerini 2. N.e.: Grassi, Matera. All.: Sacripanti.

: Mayo 1, Rich, Parks 7, McDuffie 19, Elegar 3; Lombardi 2, Uglietti 3, Velicka 10, Marini 11, Zerini 2. N.e.: Grassi, Matera. All.: Sacripanti. Treviso: Imbrò 3, Dimsa 10, Sokolowski 9, Chillo 9, Sims 16; Jones 5, Bortolani 3, Russell 4, Casarin 5, Akele 4. N.e.: Faggian, Poser. All.: Menetti.

Supercoppa, Highlights: Napoli-Treviso 58-68

* * *

