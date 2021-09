Basket

Basket, Supercoppa: Watt schiaccia da una parte e stoppa dall'altra

Due squilli in sequenza di Mitchell Watt: prima la schiacciata in contropiede su assist di Phillipp, poi la stoppata ai danni di Milos Teodosic per il pivot dell'Umana Reyer Venezia.

