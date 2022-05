Virtus Bologna si fa un punto della situazione anche in vista del futuro. A parlare è il direttore generale Paolo Ronci sulle pagine del Corriere di Bologna, partendo dalla scintilla scattata dopo la delusione delle Final Eight di Coppa Italia: "Quest'anno arrivare alla Coppa Italia in cattive condizioni ha pizzicato il nostro senso di competizione. Ma quel vento bisogna andarlo a cercare e noi alla Virtus ne abbiamo tanti che sanno dove trovarlo". Archiviato il primo turno di playoff di Serie A con il successo per 3-0 su Pesaro , in casasi fa un punto della situazione anche in vista del futuro. A parlare è il direttore generalesulle pagine del Corriere di Bologna, partendo dalla scintilla scattata dopo la delusione delle Final Eight di: "Quest'anno arrivare alla Coppa Italia in cattive condizioni ha pizzicato il nostro senso di competizione. Ma quel vento bisogna andarlo a cercare e noi alla Virtus ne abbiamo tanti che sanno dove trovarlo".

punto di partenza: "Non saremo una comparsa. Vogliamo restare più di un anno e partecipare alla vita e allo sviluppo dell'Eurolega. Lo faremo con competitività e umiltà". Ronci svia il discorso sul confronto con Milano: "Non amo parlare degli altri. Noi vogliamo difendere lo scudetto e penso che, al massimo delle nostre possibilità, siamo una squadra molto difficile da battere". L'obiettivo di vincere l'Eurocup per andare in Eurolega è stato centrato ma questo deve essere solo un: "Non saremo una comparsa. Vogliamo restare più di un anno e partecipare alla vita e allo sviluppo dell'Eurolega. Lo faremo con competitività e umiltà". Ronci svia il discorso sul: "Non amo parlare degli altri. Noi vogliamo difendere lo scudetto e penso che, al massimo delle nostre possibilità, siamo una squadra molto difficile da battere".

Poi si spalanca il capitolo riservato al mercato in vista della prossima stagione: "Oggi ritengo la Virtus una rising star, siamo cioè nella top ten dei club europei dove un giocatore vorrebbe giocare, e questo fisserà degli obiettivi per il nostro mercato. Fare l'Eurolega per entrare nelle prime otto richiede un roster strutturato e profondo, che costruiremo. Essere arrivati a poter ingaggiare due campioni come Hackett e Shengelia segna la direzione che vogliamo avere, ma non bisogna pensare che servano solo grandi nomi: uomini decisivi come Weems, Cordiner e Jaiteh, mvp di Eurocup, sono arrivati grazie al lavoro di scouting".

A proposito di Shengelia, il d.g. Ronci spiega che la volontà è ovviamente quella di trattenerlo: "Quando ha firmato ci siamo fatti una promessa: prima raggiungiamo gli obiettivi, poi parliamo. Lui sta benissimo a Bologna, per noi è molto importante averlo. A fine playoff, saremo la reciproca priorità". Infine una battuta su Nico Mannion, uno dei giocatori che forse ha deluso le aspettative anche a causa di tanta sfortuna: "Nico ha avuto una malattia seria, non una indisposizione. E ha dovuto rincorrere tutta la stagione, sottoposto a giudizi costanti. Questo per lui non è stato l’anno uno con noi, ma l’anno 0,5. Finito il campionato ci troveremo per rivalutare la situazione. Questa estate sarà molto importante per il suo futuro".

