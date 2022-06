La finale scudetto più attesa tra Virtus Segafredo Bologna, prima in regular season e detentrice del campionato, e AX Armani Exchange Milano si apre mercoledì 8 giugno alla Segafredo Arena con Gara 1 delle LBA Finals in diretta dalle 20:50 su Eurosport 2 e discovery+. Con il commento di Mario Castelli e Andrea Meneghin e le analisi e interviste da bordo campo di Giulia Cicchinè e Guido Bagatta, Virtus Bologna e Olimpia Milano si sfidano in finale di Serie A al meglio delle sette partite.

Un anno fa fu Bologna a imporsi con un netto 4-0 e la Virtus è ancora imbattuta da quei playoff, con una striscia aperta di 16 successi consecutivi. Milano s’è imposta sulla Virtus all’andata di regular season, mentre Bologna ha vinto la finale di Supercoppa e la gara di ritorno in campionato.

Mercoledì 8 giugno Gara 1, venerdì 10 giugno Gara 2, domenica 12 giugno Gara 3 e martedì 14 giugno Gara 4 (più eventuali) di Virtus Bologna-Olimpia Milano saranno trasmesse per la prima volta in 4K da Eurosport sulla piattaforma Sky.

Gara 1 - mercoledì 8 giugno alle 21:00 su discovery+ ed Eurosport 2

Gara 2 - venerdì 10 giugno alle 21:00 su discovery+ ed Eurosport 2

Gara 3 - domenica 12 giugno alle 20:30 su discovery+ ed Eurosport 2

Gara 4 - martedì 14 giugno alle 20:30 su discovery+ ed Eurosport 2

Eventuale Gara 5 - giovedì 16 giugno alle 21:00 su discovery+ ed Eurosport 2

Eventuale Gara 6 - sabato 18 giugno alle 20:30 su discovery+ ed Eurosport 2

Eventuale Gara 7 - lunedì 20 giugno alle 21:00 su discovery+ ed Eurosport 2

EUROSPORT 2 è disponibile su SKY e DAZN DISCOVERY+ è disponibile anche su TIMVISION e AMAZON PRIME VIDEO

