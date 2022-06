“Grazie di cuore Virtus” - Così si apre il messaggio social rilasciato da Nico Mannion nella serata di ieri. Una lettera che viene dal cuore del giovane playmaker azzurro, che ha vissuto una stagione abbastanza tormentata fuori dal campo a causa dei problemi di salute.

Stagione difficile appunto per il prodotto dell’Arizona che dopo un preolimpico e un olimpiade da protagonista, l’ha visto scivolare un po’ nell’ombra in questa prima stagione in Europa.



Nonostante i problemi fisici, però Niccolo è riuscito comunque a mostrare sprazzi del suo talento e insieme ai suoi compagni di squadra ha conquistato l’accesso alla Eurolega attraverso la vittoria dell’Eurocup.

Mannion ci tiene a ringraziare la città di Bologna e i tifosi delle V nere che lo hanno sostenuto nel suo periodo più duro, ma ora la testa passa ai prossimi impegni, “per tornare al top e ricominciare a vivere tutte le emozioni più belle che solo la pallacanestro può regalare”! - così scrive sui social il giovane play.



Un messaggio che comunque ha lasciato più di qualche dubbio ai suoi tifosi bolognesi, si tratta semplicemente di un arrivederci o un addio bello e buono?

di Luca Patuelli

