AX Armani Exchange Milano contro Banco di Sardegna Sassari è la seconda semifinale playoff a scattare: gara 1 va in scena sabato 28 maggio alle 19, serie al meglio delle 5 gare che decreterà una delle due finaliste per lo Scudetto 2021-22.

Una classica di sicurovisto che si sfidano per la quinta volta negli ultimi dodici anni di playoff, e per la quarta volta in semifinale. Mai in finale, nonostante complessivamente ne hanno giocate sette dal 2011.arriva qui dopo aver ribaltato il pronostico contro Brescia, superata 3-1 , mentre non ha avuto problemi contro Reggio Emilia, liquidata 3-0 pur senza, atteso al rientro (stagione finita invece per Delaney). In stagione le due squadre si sono divise il bottino: vittoriaall'andata al Forum, successo in volata per lacon canestro a fil di sirena di Gerald Robinson.