Supercoppa, Highlights: Banco di Sardegna Sassari-Vanoli Basket Cremona 83-74

Il Banco di Sardegna Sassari si aggiudica il primo match della Discovery+ Supercoppa piegando una Vanoli Cremona con rotazioni ancora molto corte. L'eterno David Logan guida la squadra di coach Cavina realizzando 20 punti, ma è ottimo anche l'apporto dalla panchina di Tyus Battle (12). Per Cremona non servono i 17 punti a testa per Peppe Poeta e Tres Tinkle.

00:06:00, un' ora fa