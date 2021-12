Basket

Top 5, le giocate migliori della 10ª giornata di LBA: buzzer beater di Grazulis!

SERIE A - Dalla stoppata di Jordan Parks al decollo di Jason Rich per Napoli, concludendo con il buzzer-beater di Andrejs Grazulis per Trieste: le azioni più spettacolari della 10ª giornata selezionate dalla redazione di Basket Zone, il nuovo magazine settimanale della Lega Basket Serie A in onda il mercoledì su DMAX (canale 52 del DTT) con il riassunto del campionato.

