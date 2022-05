Virtus Segafredo Bologna contro Bertram Yachts Tortona è la prima semifinale playoff a scattare: gara 1 va in scena venerdì 27 maggio alle 20.45, serie al meglio delle 5 gare che decreterà una delle due finaliste per lo Scudetto 2021-22.

controè ormai una classica di questa stagione visto che iin carica e la matricola assoluta della Serie A si sono già affrontati quattro volte. La prima a settembre indove vinse la formazione di, la seconda in campionato adove ci fu un successo nettissimo e storico del, la terza alle Final Eight di Coppa Italia a Pesaro con la sorprendente vittoria della Bertram Yachts (che poi perse la finalissima con Milano) e l'ultima alla Segafredo Arena ancora in campionato, questa volta con la formazione diad imporsi. Ci saranno almeno altre tre sfide e sicuramente lo spettacolo non mancherà.