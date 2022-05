Una grande classica anima il primo turno dei playoff. La, campione in carica e capolista al termine della regular-season, sfida la tornata ai playoff dopo dieci anni di attesa . Bologna ha confermato le grandi attese di inizio stagione chiudendo con un record di 26-4 anche grazie agli inserimenti in corsa di. In casa è imbattuta, con un bilancio perfetto di

Pesaro, invece, ha svoltato la stagione dopo un inizio molto complicato grazie all'arrivo disulla panchina al posto di Aza Petrovic. La VL ha centrato l'accesso alla post-season grazie al successo esterno in volata e in overtime sul campo della GeVi Napoli. In stagione, Bologna ha vinto entrambe le partite contro Pesaro. Nel match di andata, disputato il 6 novembre in occasione della 7a giornata, la Virtus si impose 88-75 con 18 punti a testa per Kevin Hervey e Kyle Weems. Nella gara di ritorno, giocata a Pesaro il 16 aprile per il 27° turno, Bologna centrò un largo successo per 96-77 , spinta dai 18 punti con 7 assist di Nico Mannion.