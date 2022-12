Germani Brescia. Dopo la Alessandro Magro deve far conto con un altro brutto infortunio: con Troy Caupain ai box per 4-5 mesi dopo l'operazione alla spalla destra per l'infortunio dell'1 novembre contro Bourg, anche John Petrucelli dovrebbe fermarsi per circa un paio di mesi. Come comunicato dalla Leonessa, "l’atleta John Petrucelli è stato vittima di una frattura da stress del quinto osso metatarsale del piede sinistro. La società e il giocatore stanno valutando le diverse opzioni disponibili per stabilire il percorso migliore al fine di permettere al giocatore di tornare in campo nel più breve tempo possibile". Settimana da dimenticare, finora, per la. Dopo la brutta sconfitta casalinga in Eurocup per 80-60 contro la Reyer Venezia , la squadra dideve far conto con un altro brutto infortunio: conai box perdopo l'operazione alla spalla destra per l'infortunio dell'1 novembre contro, anchedovrebbe fermarsi per circa. Come comunicato dalla Leonessa, "".

L'esterno italo-americano si è infortunato proprio nella partita con Venezia, anche se coach Alessandro Magro ha detto in conferenza stampa che già quel piede sinistro non era al 100% e che infatti non si era allenato nei giorni precedenti la partita. Pare che Petrucelli non si sottoporrà ad intervento chirurgico ma è più probabile che segua un percorso fatto di riposo e trattamenti specifici affinchè possa tornare in campo il prima possibile, a questo punto verso la Final Eight di Coppa Italia di febbraio, nel caso la Germani si qualifichi.

Brescia è obbligata a tornare sul mercato per un paio di innesti, un esterno (2-3) e un regista. Per il ruolo di playmaker sono usciti i nomi di Stefan Jovic, serbo attualmente svincolato, con esperienza in Eurolega e che ha recuperato dai problemi fisici, e Josh Gray, 29enne ex Long Island Nets in G-League e con brevi apparizioni in NBA tra Phoenix e Pelicans; per l'ala piccola invece "Il Giornale di Brescia" ha menzionato Isaiah Todd e Marial Shayok, attualmente in G-League, e Matt Ryan, tiratore puro, già nel mirino della Leonessa in passato, Di sicuro, viste queste due tegole,è obbligata a tornare sul mercato per un paio di innesti, un esterno (2-3) e un regista. Per il ruolo di playmaker sono usciti i nomi di, serbo attualmente svincolato, con esperienza in Eurolega e che ha recuperato dai problemi fisici, e, 29enne ex Long Island Nets in G-League e con brevi apparizioni in NBA tra Phoenix e Pelicans; per l'ala piccola invece "Il Giornale di Brescia" ha menzionato, attualmente in G-League, e, tiratore puro, già nel mirino della Leonessa in passato, che ha iniziato la stagione coi Los Angeles Lakers ed è appena stato tagliato.

