Nutribullet Treviso supera infatti 99-92 la Germani Brescia, trascinata dalla coppia formata da Michal Sokolowski (19 punti, con 6/8 al tiro, oltre a 5 rimbalzi e 7 assist) e Mikael Jantunen (15+9 rimbalzi), ringraziando anche la mano fredda di Adrian Banks nell'ultimo quarto. La guardia statunitense firma infatti i tiri liberi (8/8) che sigillano il 2° successo dei biancoverdi, costringendo invece la Leonessa al Risultato a sorpresa, ma completamente meritato, quello che matura sul parquet del PalaVerde durante l'anticipo del 6° turno di LBA Serie A 2022-23. Lasupera infattila Germani Brescia, trascinata dalla coppia formata da(19 punti, con 6/8 al tiro, oltre a 5 rimbalzi e 7 assist) e(15+9 rimbalzi), ringraziando anche la mano fredda dinell'ultimo quarto. La guardia statunitense firma infatti i tiri liberi (8/8) che sigillano il 2° successo dei biancoverdi, costringendo invece la Leonessa al 4° stop nelle ultime cinque gare tra campionato ed Eurocup

La squadra allenata da coach Magro, nonostante i 20 punti di John Petrucelli e la grande prova di David Reginald Cournooh - quest'ultimo autore però della palla persa che spezza definitivamente gli equilibri, perché genera il layup con cui Mikk Jurkatamm (che prova, la sua!) lancia i padroni di casa verso il successo - non riesce a invertire un trend negativo che la vede sempre sconfitta in trasferta in questo campionato e resta così a 4 punti in classifica, scavalcata proprio da Treviso e nel gruppone di quelle sei squadre con lo stesso tabellino di marcia, in attesa ovviamente delle partite di domenica 6 novembre.

Assist sublime di Sokolowski, che regala così 2 punti a Jantunen

La partita

Una vittoria in dubbio soltanto nel 2° quarto, l'unico in cui Brescia riesce a giocare la sua consueta Pallacanestro e a non soffrire per errori nelle scelte offensive, considerando le 16 palle perse, 6 nel 1° e 7 nel 4° quarto. Per il resto, non è un monologo trevigiano ma poco ci manca, visto che soltanto Petrucelli e un ottimo Tai Odiase (15 punti con 5 rimbalzi offensivi) riescono a tenere alti standard di rendimento e a giocare con continuità una sfida in cui Treviso approccia decisamente meglio, trascinata dal tuttofare Sokolowski. Il tiratore polacco ricama Pallacanestro per sé e i compagni, tanto che dopo pochi minuti la Nutribullet vola anche sul +10 (15-5) e prende tra le mani l'inerzia della gara. Brescia si aggrappa allora al talento di Cournooh e al grande impatto di Odiase sul match, visto che il centro - complice l'assenza forzata per infortunio di Micheal Cobbins - può giocare tanti minuti e banchettare, letteralmente, nel pitturato avversario durante tutto il 2° quarto. Le assenze - oltre a Cobbins sono infatti out anche Troy Caupain e Tommaso Laquintana - limitano però troppo la qualità in cabina di regia per la Leonessa, nonostante Amedeo Della Valle si prodighi da playmaker aggiunto e C.J. Massinburg abbia qualche lampo interesante. A fine 1° tempo è comunque perfetta parità (42-42), poiché Treviso paga qualche persa di troppo (4 nel 2° quarto) e non riesce più a dominare nel gioco interno come fatto nella frazione precedente.

Assist no-look di Sokolowski per la bimane di Jantunen

A inizio ripresa, la squadra allenata da Marcelo Nicola ritrova però il talento negli 1vs1 di Ike Iroegbu e continua a beneficiare della super produzione offensiva del duo Jantunen-Sokolowski, i quali combinano per 14 dei 33 punti messi a referto dai biancoverdi nel 3° quarto. Anche Brescia segna tanto (28), aggrappandosi soprattutto alle triple dei soliti Della Valle e Petrucelli, e la sfida resta così tanto godibile quanto aperta a qualsiasi risultato, sebbene la sensazione è che Treviso abbia sempre l'inerzia tra le proprie mani. Un sentore che diventa realtà nel quarto conclusivo, perché non sono soltanto i già citati tiri liberi di Banks a fare la differenza. La Germani resta sempre a contatto, ma la stanchezza del doppio impegno campionato-EuroCup si fa sentire proprio nel momento in cui le servirebbero quelle energie extra utili a completare il tentativo di rimonta. Massinburg prova a garantire il necessario plus, ma gli errori da tre punti di Nicola Akele, decisamente battezzato al tiro dagli avversari, la serie di palle perse e la freddezza dei padroni di casa a cronometro fermo (32/35 a fine gara), garantiscono alla Nutribullet la seconda vittoria in questa LBA Serie A dopo il 79-71 ottenuto sul Banco di Sardegna Sassari nella terza giornata e, soprattutto, risvegliano una squadra che, prima di oggi, vantava il peggior attacco del torneo (70 punti). Per Brescia matura invece il 3° k.o. consecutivo in campionato, ma ciò non deve assolutamente far dubitare sulla bontà del progetto tecnico di questa Germani, frenata anzitutto dagli infortuni e dal dispendio di energie che richiede l'EuroCup. Come insegna l'esperienza della scorsa stagione, la situazione di classifica può sempre essere migliorata: non c'è alcun bisogno di processi sommari.

Petrucelli sa volare! Buzzer assurdo contro Treviso

Il tabellino

Nutribullet Treviso Basket - Germani Brescia 99-92

Treviso : Banks 17, Iroegbu 12, Sarto n.e., Zanelli 10, Jurkatamm 9, Vettori n.e., Sorokas 7, Faggian, Cooke 10, Jantunen 15, Sokolowski 19, Simioni. All . Nicola.

