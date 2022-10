"Guardare la partita dell’Europeo Italia-Grecia in tribuna a Milano è stata una sofferenza, in questi contesti è difficile stare fuori. Ma era una decisione presa con coach Pozzecco e con il Presidente Petrucci. Parlerò di nuovo con il coach, per valutare un eventuale impiego in nazionale nella prossima estate".

La situazione potrebbe però cambiare nella prossima estate, quando l'Italia affronterà - previa qualificazione - i Mondiali. Parlando ai microfoni di "Passa dal BSMT", il podcast di Gianluca Gazzoli in onda lunedì e venerdì, Belinelli ha aperto alla possibilità di tornare a vestire l'azzurro.

Nel corso del podcast, l'esterno della Virtus ha anche parlato di, pronto a seguire i suoi stessi passi in NBA e a esordire presto con la canotta degli Utah Jazz. Simofonte è reduce da un Europeo disputato da grandissimo protagonista, nonostante quei due maledetti tiri liberi sbagliati nel finale del match dei quarti di finale poi perso in overtime contro la Francia . "Sarebbe una bugia dire che quegli errori ai liberi non siano stati decisivi - ha dichiarato Belinelli -, ma Simone non va colpevolizzato. In quel caso, forse, è mancata un po’ di esperienza e, magari, non avremmo dovuto trovarci in quella situazione di punteggio. Ho sentito Simone, dicendogli che ha fatto un grandissimo Europeo e che quanto accaduto può solo aiutarlo a crescere. Agli Utah Jazz troverà una soluzione ideale per lui, con una squadra da rifondare, tanti giocatori che sono andati via e sono certo che riuscirà a giocarsi le sue carte".