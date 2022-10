LBA Serie A 2022-23. Dopo il Sergio Scariolo torna di scena nel campionato italiano e travolge a domicilio la Tezenis Verona, con un 85-60 che matura soprattutto nel 3° quarto e che vale il terzo successo di fila. Le Vu-Nere dominano la prima metà del quarto iniziale, volando anche sul +13 (17-4), ma la formazione del tecnico Alessandro Ramagli riesce a ricucire le distanze, trascinata soprattutto dai punti di Taylor Smith (16, con 7/11 da due) e così, a metà gara, le distanze sono molto più contenute (41-35). Non si ferma la corsa della Virtus Segafredo Bologna nella2022-23. Dopo il primo successo ottenuto nella "nuova" EuroLega , la squadra allenata da coachtorna di scena nel campionato italiano e travolge a domicilio la, con unche matura soprattutto nel 3° quarto e che vale il. Le Vu-Nere dominano la prima metà del quarto iniziale, volando anche sul +13 (), ma la formazione del tecnico Alessandro Ramagli riesce a ricucire le distanze, trascinata soprattutto dai punti di(16, con 7/11 da due) e così, a metà gara, le distanze sono molto più contenute ().

Nel 3° periodo la Virtus scava però il solco, con un parziale complessivo di 28-5 nella frazione. Ad avviare la fuga degli ospiti sono tre triple consecutive di Nico Mannion, autore di 13 punti e 6 rimbalzi, ma anche le buone giocate dei lunghi e un'attentissima fase difensiva. Verona non segna infatti per oltre sette minuti e mezzo, scivolando più volte sotto di trenta o più lunghezze, e deve accettare il verdetto del parquet, con gli ultimi 10' di gara che diventano praticamente una sorta di allenamento.

Coach Scariolo fa turnover dopo le fatiche di EuroLega, lasciando a riposo il terzetto composto da Daniel Hackett, Milos Teodosic e Kyle Weems, con la coppia Pajola-Mannion, supportata ovviamente da Iffe Lundberg, a dover allora gestire i possessi. Coach Ramagli deve invece fare di necessità virtù, avendo appena perso il go-to-guy designato - l'ala Wayne Selden ha infatti lasciato il club scaligero per presunto ritardo nel pagamento degli emolumenti, una teoria fin da subito sconfessata dalla società, esercitando una clausola d'uscita esplicitamente prevista nel suo contratto - e potendo contare su rotazioni decisamente ridotte. Eppure la Tezenis regge molto bene il parquet amico per un tempo, il primo. Dopo aver incassato i canestri a ripetizione di Mouhammadou Jaiteh (7 punti nel 1° quarto), la formazione scaligera elimina ogni timore reverenziale, difende decisamente meglio la transizione ospite e riapre la sfida con le giocate di Matteo Imbrò e i canestri del già citato Smith. La Virtus fa valere però una fisicità superiore, da squadra di alta EuroLega, e chiude a doppia mandata il proprio pitturato, obbligando spesso i padroni di casa a scommettere sulle proprie percentuali da oltre l'arco dei 6.75 (4/22 al 30' di gioco). Nel 3° quarto le Vu-Nere allungano in maniera netta e decisa, sfruttando di nuovo delle ottime transizioni offensive e costringendo Verona a uno 0/13 dal campo interrotto soltanto dal canestro di Liam Udom. La sfida si decide in questi dieci minuti, tanto che il 4° periodo scivola via senza sussulti e la Virtus può così celebrare un'altra vittoria in campionato e continuare a godersi la vetta della classifica, per una notte in coabitazione soltanto con la Bertram Yachts Tortona.

Il tabellino

Tezenis Verona - Virtus Segafredo Bologna 60-85

Verona : Cappelletti 7, Smith 16, Holman 6, Casarin 3, Johnson, Imbrò 6, Candussi n.e., Rosselli, Anderson 18, Udom 4. All . Ramagli.

: Cappelletti 7, Smith 16, Holman 6, Casarin 3, Johnson, Imbrò 6, Candussi n.e., Rosselli, Anderson 18, Udom 4. . Ramagli. Bologna: Cordinier 16, Mannion 13, Belinelli 8, Pajola 9, Bako 4, Ruzzier 2, Jaiteh 11, Lundberg 8, Menalo, Mickey 9, Camara 1, Ojeley 4. All. Scariolo.

