L'Italbasket che affronterà Spagna e Georgia nel doppio impegno della finestra di qualificazione per i Mondiali del 2023 non avrà a disposizione i big di Eurolega e NBA. Simone Fontecchio, Achille Polonara e Gabriele Procida non potranno rispondere alla convocazione, così come Nicolò Melli e Gigi Datome, che saranno tenuti a riposo dall'Olimpia Milano in un momento stagionale già molto delicato per l'elevato numero di infortuni. Coach Gianmarco Pozzecco schiererà una Nazionale differente da quella vista a settembre in occasione di Eurobasket, andando ad attingere con maggior profondità dai roster delle squadre di LBA Serie A.

Azzurri dell'Italbasket in campo per 18.7 minuti di media

18.7 minuti di utilizzo a gara, complessivamente buona nonostante il forfait di Diego Flaccadori per la distorsione alla caviglia rimediata nella partita di campionato contro Verona. L'esterno di Trento gioca 28.2 minuti di media a partita, e sarebbe stato il giocatore più utilizzato prima della sua sostituzione con Davide Moretti, ora leader nella speciale classifica del minutaggio con i 32.2 che gli concede coach Jasmin Repesa a Pesaro. Quanto minutaggio hanno i 18 convocati per il raduno di Pesaro ? La media complessiva è di, complessivamente buona nonostante il forfait diper la distorsione alla caviglia rimediata nella partita di campionato contro Verona. L'esterno di Trento giocadi media a partita, e sarebbe stato il giocatore più utilizzato prima della sua sostituzione con, ora leader nella speciale classifica del minutaggio con iche gli concede coach Jasmin Repesa a Pesaro.

Giocatore Squadra Minuti Gare in quintetto Davide Moretti Pesaro 32.2 5/6 Matteo Spagnolo Trento 26.5 2/4 Tomas Woldentensae Varese 25.7 6/6 John Petrucelli Brescia 25.0 4/6 Marco Spissu Venezia 24.0 0/6 Nico Mannion Bologna 21.2 5/6 Michele Vitali Reggio Emilia 21.0 0/4 Luca Severini Tortona 20.2 0/6 Stefano Tonut Milano 19.4 3/5 Guglielmo Caruso Varese 18.7 0/6 Alessandro Pajola Bologna 17.2 0/5 Nikola Akele Brescia 16.3 1/6 Riccardo Moraschini Venezia 15.0 2/3 Amedeo Tessitori Venezia 12.8 0/5 Mouhamet Diouf Reggio Emilia 11.7 0/6 Giampaolo Ricci Milano 11.2 0/6 Tommaso Baldasso Milano 10.0 1/2 Paul Biligha Milano 8.8 0/6

Alle spalle di Moretti si infila Matteo Spagnolo (26.5), che, dopo aver smaltito i problemi fisici di inizio stagione, si sta scavando un ruolo sempre più importante nel back-court di Trento condiviso proprio con lo stesso Flaccadori. Tanto spazio anche per Tomas Woldetensae (25.7 a Varese, unico sempre schierato in quintetto), John Petrucelli (25.0 in un'annata da leader a Brescia) e Marco Spissu (24.0), in campo per oltre metà gara nonostante l'utilizzo di Jayson Granger come playmaker titolare.

Nico Mannion ha responsabilità in campionato (21.2 con 5 presenze da titolare) a fronte di un minutaggio scarso in Eurolega, Michele Vitali (21.0) si è già ritagliato un ruolo importante dalla panchina nel suo primo anno a Reggio Emilia, mentre Luca Severini (20.2) chiude il gruppo dei giocatori che superano il 50% del tempo effettivo di gara confermando la sua grande crescita a Tortona. Appena sotto la soglia dei 20 minuti si piazzano Stefano Tonut (19.4 nel suo primo anno a Milano) e Guglielmo Caruso (18.7), protagonista di un inizio di stagione molto promettente a Varese, come dimostrato anche ha responsabilità in campionato (con 5 presenze da titolare) a fronte di un minutaggio scarso in Eurolega,si è già ritagliato un ruolo importante dalla panchina nel suo primo anno a Reggio Emilia, mentrechiude il gruppo dei giocatori che superano il 50% del tempo effettivo di gara confermando la sua grande crescita a Tortona. Appena sotto la soglia dei 20 minuti si piazzanonel suo primo anno a Milano) eprotagonista di un inizio di stagione molto promettente a Varese, come dimostrato anche dal career-high (23 punti) registrato nella sua ultima partita contro Scafati.

Stranieri sempre leader: in campo per il 65.8% dei minuti complessivi

I giocatori stranieri utilizzati nelle prime 6 giornate di campionato sono 108 su un totale di 222, poco meno del 50%. L'impiego in campo è però ampiamente superiore alla media, e pari al 65.8% dei minuti complessivi. L'unica squadra con un'utilizzo più largo degli italiani rispetto al parco stranieri è Brescia, appena sopra il 50% (50.6%), grazie allo spazio concesso da coach Alessandro Magro ad Amedeo Della Valle (27.5 minuti ma tra i non-convocati illustri di Pozzecco) John Petrucelli (25.0), Nikola Akele (16.3) e David Cournooh (15.3).

