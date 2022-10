Basket

Basket, Serie A - Aleksej Nikolic inventa l'assist e manda Chinanu Onuaku a schiacciare

BASKET, SERIE A - La connessione tra Aleksej Nikolic e Chinanu Onuaku paga enormi dividendi. Nella sfida contro la Virtus Segafredo Bologna, valida per il 5° turno della LBA 2022-23, l'esterno s'inventa una grande penetrazione e poi ricama alla perfezione l'assist per il rimorchio del centro, il quale può volare per inchiodare la schiacciatona.

00:00:16, 33 minuti fa