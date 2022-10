Amedeo Della Valle e John Petrucelli lasciano un altro segno. La nuova coppia d'oro funziona. Magari a sprazzi, come l'intera squadra. Ma la qualità è talmente alta, e il feeling già ben instaurato, che la W arriva. Anche se con fatica, sudando, al termine di un overtime e di una partita durissima contro una neo-promossa che ha ben poche caratteristiche di squadra da fondo classifica. ADV, subentrato dalla panchina e limitato da due falli spesi rapidamente nel primo tempo, gioca una partita di grandi letture, senza forzature. Trasforma la grande pressione difensiva in una lunghissima serie di giri in lunetta, e il bottino finale è grasso: 20 punti, 12/13 a cronometro fermo. Petrucelli, spremuto in 33 minuti da specialista difensivo e handler principale, ne aggiunge 19 griffando il parzialino che lancia la Germani verso la volata vincente in overtime. Sono giocate spesso estemporanee, ma decisive in un contesto dove la mancanza di energie si nota in maniera evidente nel finale per entrambe le squadre.

Nel mezzo, arrivano momenti di solidità anche da Tai Odiase (10 punti, 4 rimbalzi, decisivo nel finale dei regolamentari) e Kenny Gabriel: nonostante una serata difficile al tiro (8 punti ma 3/11 dal campo), l'ex-Pana ha il coraggio e il carisma per prendere e segnare quella che vale il +6 a 2'40" dalla fine. Più ondivago Troy Caupain (4 punti, 7 assist), costruttore ma con poco spirito per attaccare il ferro come saprebbe fare.

Scafati avrebbe la chance di forzare un secondo overtime, ma muore su una scelta inspiegabile di Doron Lamb. L'ultimo possesso, iniziato sul -3 con 19" ancora sul cronometro, si spegne con una penetrazione dell'ex-pesarese a un solo secondo dalla sirena. Il canestro vale il -1. Brescia lo accetta, e intasca la vittoria. La squadra di coach Rossi resta a fondo classifica con un record negativo di 0-3, ma mostra comunque una compattezza e un'identità spiccate nonostante i gradi di matricola. Il calendario (Venezia, Milano e Brescia) non ha aiutato in questo avvio di campionato. Ma ora, con l'innesto di un califfo come David Logan, i risultati sono pronti ad arrivare.

Inutili, nella serata, i 19 punti di Lamb e la doppia-doppia da 10+11 rimbalzi di Mike Henry. La Givova non capitalizza l'ottimo lavoro di costruzione sull'arco (13/31, 42%) e il vantaggio a rimbalzo (46-33 con 12 offensivi), frenata da 24 palle perse e da difficoltà strutturali nell'attaccare il ferro (soltanto 12/30 da due, 40%).

Germani Brescia - Givova Scafati 82-81 OT

Brescia : Gabriel 8, Caupain 4, Massinburg 5, Petrucelli 19, Burns; Della Valle 20, Odiase 10, Cournooh, Cobbins 6, Laquintana 2, Moss 2, Akele 6. All.: Magro.

: Gabriel 8, Caupain 4, Massinburg 5, Petrucelli 19, Burns; Della Valle 20, Odiase 10, Cournooh, Cobbins 6, Laquintana 2, Moss 2, Akele 6. All.: Magro. Scafati: Pinkins 13, Rossato 7, Thompson 6, Stone, Henry 11; Lamb 19, Monaldi 9, De Laurentiis 3, Landi 10, Ikangi 3. All.: Rossi.

Adrian Banks si accende, e la Nutribullet Treviso festeggia il primo successo in campionato dopo i due pesanti ko incassati contro Reggio Emilia e Trento. Il Pistolero spara 29 punti (season-high) trovando soluzioni in ogni modo (6/9 da due, 2/3 dall'arco, 11/12 in lunetta con ben 10 falli subiti) e piazza il canestro della staffa a 18" dalla sirena. L'exploit di Banks permette alla squadra di coach Marcelo Nicola di sfiorare gli 80 punti realizzati dopo due partite in cui non aveva ancora superato i 60, ma sono importanti anche gli apporti di Paulius Sorokas (10+8 rimbalzi), Mikael Jantunen (10) e Michal Sokolowski (13+9 rimbalzi).

Sassari incassa invece la seconda sconfitta esterna consecutiva dopo quella all'esordio contro Varese, pagando le 16 palle perse e le percentuali basse in avvicinamento a canestro (soltanto 14/31 da due, 45%). Non servono i 16 punti di Aleksej Nikolic, al debutto dopo l'infortunio sofferto da Dowe, e i 12 di Filip Kruslin, che ha però sulla coscienza due errori decisivi dalla lunetta nel finale.

Nutribullet Treviso - Banco di Sardegna Sassari 79-71

Treviso : Zanelli 7, Jantunen 10, Sokolowski 13, Jurkatamm, Cooke 2; Banks 29, Sorokas 10, Sarto 3, Torresani, Faggian 5, Simioni. N.e.: Vettori. All.: Nicola.

: Zanelli 7, Jantunen 10, Sokolowski 13, Jurkatamm, Cooke 2; Banks 29, Sorokas 10, Sarto 3, Torresani, Faggian 5, Simioni. N.e.: Vettori. All.: Nicola. Sassari: Robinson 7, Kruslin 12, Bendzius 8, Raspino, Onuaku 5; Diop 7, Nikolic 16, Jones 11, Gandini, Chessa 5. N.e.: Pisano, Devecchi. All.: Bucchi.

Buona la terza. Come per Treviso, Napoli si sblocca dopo le due sconfitte iniziali incassate contro Virtus Bologna e Brindisi e lascia a fondo-classifica la coppia composta da Trieste e Scafati (0-3). La GeVi regola la UnaHotels Reggio Emilia grazie a un approccio molto positivo alla partita, buono per arrivare all'intervallo lungo con 14 lunghezze di vantaggio (40-26). La Reggiana reagisce e ricuce parzialmente il gap a cavallo dei due periodi conclusivi, ma la squadra di coach Buscaglia ha la forza per resistere e tagliare il traguardo.

JaCorey Williams si esalta in una serata da 15 punti e 8 rimbalzi (7/11 da due), mentre sul perimetro lavora con costrutto David Michineau, autore di 14 punti con 5 assist. Reggio Emilia, con rotazioni molto corte, si arena su un orrido 6/26 da tre (23%). Andrea Cinciarini chiude con 9 punti e 13 assist, ma tira 4/11 dal campo (1/8 dalla distanza). Kassius Robertson è spuntato (soltanto 6 punti con 2/10, 1/8 da tre anche per lui). Il più solido e continuo è Mikael Hopkins, top-scorer a quota 18 con 7/10 e 12 rimbalzi.

GeVi Napoli - UnaHotels Reggio Emilia 73-67

Napoli : Johnson 10, Michineau 14, Agravanis 7, Williams 15, Stewart 7; Zerini 3, Howard 13, Uglietti 4, Zanotti. N.e.: Dellosto, Matera, Grassi. All.: Buscaglia.

: Johnson 10, Michineau 14, Agravanis 7, Williams 15, Stewart 7; Zerini 3, Howard 13, Uglietti 4, Zanotti. N.e.: Dellosto, Matera, Grassi. All.: Buscaglia. Reggio Emilia: Anim 2, Reuvers 13, Cinciarini 9, Robertson 6, Hopkins 18; Funderburk 5, Olisevicius 14, Cipolla, Diouf. N.e.: Giberti, Belloni, Stefanini. All.: Menetti.

