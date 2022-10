Se ilcontinuerà a essere quello visto nelle prime due partite stagionali, beh, abbiamo già trovato una nuova star del nostro campionato. E un pilastro inamovibile per la nazionale del prossimo futuro. Dopo la partita eroica contro Milano , sporcata soltanto dalla tripla decisiva sbagliata a fil di sirena, JP estrae il meglio di sé per condurre in porto la seconda volata consecutiva della sua Germani.. Career-high in Serie A.. Un folle. E la solitacon cui accende la sua squadra dopo due periodi abbondanti di retine bruciate dai siluri varesini.