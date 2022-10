Segafredo Virtus Bologna che vince 89-77 al PalaBarbuto contro la Gevi Napoli nel posticipo della prima giornata. La formazione di Sergio Scariolo, Teodosic, Abass, Shengelia e Jaiteh, ma riesce a spuntarla con una grande rimonta da -22 (35-13 nel secondo periodo). Decisivo lo straordinario quarto periodo da 29-9 in virtù di un dominante Jordan Mickey, 23 punti con 7 su 10 al tiro, di un solidissimo Semi Ojeleye, 13 con 6 rimbalzi, e di un chirurgico Iffe Lundberg, 11 punti e 7 rimbalzi, senza dimenticare un prezioso Weems da 14. Viceversa Napoli, che l'anno scorso da neopromossa giustiziò la Segafredo, accarezza il sogno per tre quarti, ma nel finale si scioglie, nonostante i 16 punti di Johnson, e i 12 a testa di Stewart, Michineau e Williams. Parte col piede giusto il campionato dellache vinceal PalaBarbuto contro lanel posticipo della prima giornata. La formazione di che tre giorni fa a Brescia ha vinto la Supercoppa Italiana , si presenta ancora priva di, ma riesce a spuntarla con una grande(35-13 nel secondo periodo). Decisivo lo straordinario quarto periodo da 29-9 in virtù di un dominante, 23 punti con 7 su 10 al tiro, di un solidissimo, 13 con 6 rimbalzi, e di un chirurgico, 11 punti e 7 rimbalzi, senza dimenticare un preziosoda 14. Viceversa, che l'anno scorso da neopromossa giustiziò la Segafredo, accarezza il sogno per tre quarti, ma nel finale si scioglie, nonostante i 16 punti di, e i 12 a testa di

La sfida del PalaBarbuto vede un avvio da sogno dei padroni di casa, la Gevi Napoli segna a ripetizione con Johnson, Stewart e Michineau, arriva sul 20-6 e poi si iscrivono al match anche Agravanis con due canestri in fila e Howard completa l'opera con la bomba sulla sirena del primo quarto per il 33-13. La Virtus Bologna non sembra reagisce, sprofonda a -22 e da lì da qualche segnale di vita: sono Bako, Mannion e Belinelli a rimettere in moto la Segafredo, poi Mickey e Oyeleje fanno -10 (48-38), però Napoli non ci sta e piazza un altro break con Stewart e Michineau per il 57-43 con cui si torna negli spogliatoi.

Nella ripresa è inevitabilmente un'altra partita, la difesa bolognese cresce, le percentuali di Napoli scendono, e il match torna in equilibrio. E' Weems a prendere per mano la squadra e a firmare i canestri del -4 (64-60), la Gevi resiste e torna a +8 con una tripla di tabella di Johnson, ma ormai l'inerzia è della Virtus e infatti la squadra di Scariolo produce l'ultimo sforzo. Lundberg segna 5 punti in fila, Belinelli piazza la tripla del -1 e poi è Mickey a segnare in rovesciata il sorpasso sul 78-77. A quel punto la Gevi sparisce, Mickey segna ancora in avvicinamento e poi è Lundberg con due bersagli consecutivi a fare 11-0 (77-84) e a chiudere il discorso.

Nel prossimo turno la Gevi giocherà sul campo di Brindisi, Virtus Bologna avrà il debutto casalingo contro Trieste nel posticipo delle 20. La squadra di Scariolo inoltre in settimana avrà l'esordio in Eurolega, venerdì sera alle 20.30 in casa contro Monaco.

Gevi Napoli - Virtus Segafredo Bologna 77-89

Napoli : Zerini 6, Johnson 16, Michineau 12, Williams 12, Stewart 12, Howard 8, Agravanis 7, Dellosto, Matera ne, Uglietti ne, Zanotti 2, Grassi ne. All. Buscaglia.

Virtus Bologna: Belinelli 3, Pajola 2, Lundberg 11, Mickey 23, Ojeleye 13, Mannion 4, Bako 8, Hackett 2, Menalo ne, Camara ne, Weems 14, Cordinier 2. All. Scariolo.

