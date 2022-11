taglio da parte dei Dallas Mavericks del playmaker argentino, sostituito da Kemba Walker, ha acceso i rumors di mercato in mezza Europa. L'accostamento tra il Facu e l'Olimpia, precipitata sul fondo della classifica di Eurolega Facundo Campazzo pronto a subentrare all'infortunato Kevin Pangos per salvare la stagione europea dell'EA7 Emporio Armani Milano? L'annuncio delda parte dei Dallas Mavericks del playmaker argentino, sostituito da Kemba Walker, ha acceso idi mercato in mezza Europa. L'accostamento tra il Facu e l'Olimpia, precipitata sul fondo della classifica di Eurolega con 6 sconfitte consecutive , è stato facile, quasi intuitivo. Ma, in realtà, la situazione sarebbe molto diversa da quella sognata.

Come spiegato anche oggi sulle pagine di "Repubblica", le possibilità di vedere Campazzo in canotta biancorossa sono scarse. Al momento non sarebbe ancora stata formulata alcuna offerta ufficiale nei confronti del giocatore, anche e soprattutto per il fatto che la priorità dell'argentino sarebbe quella di cercare un'altra sistemazione in una squadra NBA. In caso di totale chiusura del mercato d'oltreoceano, Campazzo tornerebbe a guardare all'Europa, ma la destinazione primaria sarebbe il Real Madrid, la squadra che lo ha lanciato verso l'altra sponda dell'Oceano Atlantico.

Ad

Facundo Campazzo, #7 of Real Madrid in action during the Turkish Airlines EuroLeague match between Real Madrid v Fenerbahce Beko Istanbul at Wizink Center on October 03, 2019 in Madrid, Spain Credit Foto Getty Images

Serie A Milano vince e resta in scia alla Virtus, ok Pesaro e Scafati IERI ALLE 22:32

Il Facu aveva inchiostrato un quinquennale molto ricco con la superpotenza spagnola (2.6 milioni netti a stagione) prima di interromperlo dopo soli due mesi, e il Real ha il diritto di pareggiare qualsiasi offerta in arrivo da squadre europee per mantenere i diritti sul giocatore. Se dovesse arrivare una proposta dall'Olimpia, dunque, dovrebbe essere superiore alle disponibilità del Madrid e in linea con le cifre molto alte del precedente accordo. Ed è molto difficile che i blancos si possano far sfuggire un giocatore di quel calibro.

Highlights: Treviso-Milano 80-93

Serie A Milano perde anche Kevin Pangos, lesione al crociato posteriore 26/11/2022 ALLE 13:59