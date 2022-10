Dolomiti Energia Trentino fa il colpaccio e vince 94-91 dopo un tempo supplementare contro l'Openobmetis Varese padrona di casa. Determinante Andrejs Grazulis che realizza la tripla decisiva proprio sulla sirena, dopo che l'Aquila di Lele Molin aveva inseguito per tutto il match e aveva trovato il primo vantaggio soltanto in overtime sull'87-85 con Flaccadori. La Dolomiti Energia riscatta Treviso; per Varese è invece Partita vibrante a Masnago dove lafa il colpaccio e vincedopo un tempo supplementare contro l'padrona di casa. Determinanteche realizza la tripla decisiva proprio sulla sirena, dopo che l'diaveva inseguito per tutto il match e aveva trovato il primo vantaggio soltanto in overtime sull'87-85 con. Lariscatta lo scivolone di mercoledì in Eurocup contro il Promitheas e centra il secondo successo in fila in campionato dopo quello con; perè invece il secondo ko consecutivo dopo quello di sabato scorso con Brescia , anche se questo fa decisamente più male.

Grazulis allo scadere, Trento corsara a Varese

Per Trento, che tira col 55% da due e vince la lotta a rimbalzo 49-42 (15 dei quali in attacco, ndr), a brillare sono Dorion Atkins, che "flirta" con la tripla doppia e piazza una gara da 18 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, Diego Flaccadori, 18 e 9 rimbalzi, e Matteo Spagnolo, 18 con 6 rimbalzi e 4 assist, mentre il match winnerGrazulis chiude con 8. Nelle file di Varese ci sono invece 20 punti di Caruso, al massimo in carriera, 19 di Markel Brown e 14 di Colbey Ross, 6 dei quali in overtime.

La partita è stata da subito in mano alla Openjobmetis che nel secondo periodo tocca un paio di volte il +9 e poi va all'intervallo in vantaggio 51-46. Nella ripresa Trento si riavvicina ma la squadra di Matt Brase fa il forcing con Johnson e Ross, poi è uno scatenato Caruso con 6 punti di fila a firmare il massimo vantaggio, +11 sul 66-55. A tenere in vita la Dolomiti Energia ci pensano Spagnolo e Grazulis, ma Varese sembra averla in mano, soprattutto dopo le giocate di Jaron Johnson, prima la tripla dell'82-74 e poi il canestro in acrobrazia dell'85-83 a 30" dal termine. La squadra di Molin non va però mai a terra, pareggia con l'ennesimo rimbalzo offensivo di Atkins e si va quindi al supplementare.

Owens vola sull'alzata di Ross e Varese si sblocca

Nel prolungamento la musica non cambia, Ross con 6 punti tiene davanti Varese, ma Trento risponde ogni volta con Spagnolo che firma il 91-91. Varese ha un'ultima chance, non capitalizza e addirittura lascia pochi secondi alla Dolomiti Energia, pochi ma sufficienti per mandare al tiro Grazulis: tripla sulla sirena e vittoria dell'Aquila!

Openjobmetis Varese – Dolomiti Energia Trentino 91-94 d1ts

Varese : Ross 14, Woldetensae, De Nicolao, Reyes 11, Librizzi, Virginio ne, Ferrero 6, Brown 19, Caruso 20, Owens 9, Johnson 12. All. Brase.

: Ross 14, Woldetensae, De Nicolao, Reyes 11, Librizzi, Virginio ne, Ferrero 6, Brown 19, Caruso 20, Owens 9, Johnson 12. All. Brase. Trento: Forray 9, Grazulis 8, Morina ne, Conti 8, Spagnolo 18, Zangheri ne, Dell'Anna ne, Crawford 4, Lockett 11, Flaccadori 18, Atkins 18. All. Molin.

* * *

