Basket, Serie A - Highlights: Banco di Sardegna Sassari-EA7 Emporio Armani Milano 63-92

L'EA7 Emporio Armani Milano sfoga sul parquet del Palaserradimigni le frustrazioni per il periodo nero in Eurolega e conquista la quinta vittoria consecutiva in campionato con un netto 92-63. Timothé Luwawu-Cabarrot è top-scorer con 21 punti in una partita che l'Olimpia spacca con 32-0 inimmaginabile a cavallo dei due quarti centrali, toccando anche il +43.

00:01:59, 33 minuti fa