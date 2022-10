Basket

Basket, Serie A, highlights: Banco di Sardegna Sassari-Virtus Segafredo Bologna 69-74

BASKET, SERIE A - La Virtus Bologna centra il 5° successo di fila, superando in rimonta il Banco di Sardegna Sassari sul parquet del PalaSerradimigni. Ai biancoblù non bastano i punti dei lunghi (16 per Ousmane Diop, 12 di Chinanu Onuaku), perché le Vu-Nere vengono letteralmente trascinate da Isaia Cordinier (15) e dai 10 punti, nel solo 4° quarto, di Marco Belinelli.

00:01:53, 14 minuti fa