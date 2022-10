Basket

Basket, Serie A: Highlights: Bertram Derthona Tortona-Carpegna Prosciutto Pesaro 81-73

La Bertram Derthona Tortona tocca il +22 e poi resiste al tentativo di rimonta della Carpegna Prosciutto Pesaro per conquistare il terzo successo in altrettante gare in questo inizio di stagione. Demonte Haper segna 19 punti con 7 rimbalzi, Semaj Christon ne aggiunge 16 con 9 assist.

00:03:05, un' ora fa