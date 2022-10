Basket

Basket, Serie A: Highlights: Carpegna Prosciutto Pesaro-Umana Reyer Venezia 90-89

La Carpegna Prosciutto Pesaro festeggia la seconda vittoria consecutiva in questo inizio di stagione superando in volata l'Umana Reyer Venezia per 90-89. 15 punti a testa per Dejan Kravic, Muhammad-Ali Abdur Rahkman e Matteo Tambone.

00:02:59, un' ora fa