Basket, Serie A: Highlights: Dolomiti Energia Trentino-Nutribullet Treviso 66-57

La Dolomiti Energia Trentino festeggia la prima vittoria stagionale domando la Nutribullet Treviso in una partita a basso punteggio. Diego Flaccadori è MVP con 17 punti, mentre per Treviso non servono i 16 punti di Michal Sokolowski.

00:02:54, 21 minuti fa