Basket Serie A, highlights: EA7 Emporio Armani Milano-Tezenis Verona 78-54

SERIE A - Dopo il ko di Venezia e quello di Barcellona in Eurolega, ritrova il sorriso l'EA7 Emporio Armani Milano che liquida senza troppi problemi la matricola Tezenis Verona per 78-54, una sfida che in A non si vedeva da oltre 20 anni.

00:03:00, un' ora fa