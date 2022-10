Basket

Basket Serie A, highlights: Germani Brescia-Carpegna Prosciutto Pesaro 97-98

BASKET, SERIE A - Match con finale thrilling al PalaLeonessaA2A dove Pesaro brucia Brescia col canestro sulla sirena di Cheatham (27 punti) per il definitivo 98-97. Secondo ko in volata per la Germani dopo quelli con Milano e Brindisi mentre la Carpegna Prosciutto riscatta il ko in overtime di domenica scorsa contro Napoli. Non bastano i 28 di Della Valle a Brescia.

00:03:04, 14 minuti fa