Basket

Basket, Serie A: Highlights: Germani Brescia-Openjobmetis Varese 88-83

BASKET, SERIE A - La Germani Brescia festeggia con una vittoria l'esordio casalingo al PalaLeonessa, piegando la Openjobmetis per 88-83 in rimonta. John Petrucelli è l'MVP con una prestazione straordinaria da 31 punti con 6/6 dall'arco (career-high in Italia), ben sorretto dai 20 punti di Amedeo Della Valle. Varese incassa la prima sconfitta stagionale, dilapidando un vantaggio in doppia cifra.

00:02:03, 16 minuti fa