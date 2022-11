Basket

Basket, Serie A: Highlights: GeVi Napoli-Nutribullet Treviso 84-82

BASKET, SERIE A - La GeVi Napoli spezza una striscia di due ko consecutivi piegando in volata la Nutribullet Treviso per 84-82. Decisiva la difesa a zona 2-3 e una schiacciata pazzesca nel finale di JaCorey Williams, MVP della partita con 18 punti e 7 rimbalzi. Per Treviso non serve il season-high di uno scatenato Ike Iroegbu, autore di 25 punti con 10/14 al tiro.

00:02:07, 10 minuti fa