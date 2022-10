Basket

Basket Serie A, highlights: Gevi Napoli-Pallacanestro Trieste 89-91 d1ts

SERIE A - Nel posticipo arriva la prima vittoria in campionato per la Pallacanestro Trieste che piega la Gevi Napoli al PalaBarbuto col punteggio di 91-89 dopo un tempo supplementare. Primo successo in carriera per il 30enne coach Marco Legovich, con Gaines, 29 punti, e Bartley, 21, sugli scudi.

00:03:04, un' ora fa