Basket

Basket Serie A, highlights: Gevi Napoli-Unahotels Reggio Emilia 73-67

BASKET, SERIE A - Buona la terza. Come per Treviso, Napoli si sblocca dopo le due sconfitte iniziali incassate contro Virtus Bologna e Brindisi e lascia a fondo-classifica la coppia composta da Trieste e Scafati (0-3). La GeVi regola la UnaHotels Reggio Emilia grazie a un approccio molto positivo alla partita. JaCorey Williams si esalta in una serata da 15 punti e 8 rimbalzi (7/11 da due).

00:03:07, un' ora fa