Basket, Serie A: Highlights Happy Casa Brindisi-Carpegna Prosciutto Pesaro 74-102

La Carpegna Prosciutto Pesaro centra il terzo successo esterno in quattro gare passando sul parquet del PalaPentassuglia per 102-74. Dopo un avvio da 16-0, la VL segna 66 punti nei due quarti centrali e vola verso il traguardo in scioltezza, spinta dai 24 punti di Abdur-Rahkman, dai 17 di Leo Totè e dai 16 di Dejan Kravic.

00:03:05, 39 minuti fa