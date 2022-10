Basket

Basket Serie A, highlights: Happy Casa Brindisi-Germani Brescia 82-81

BASKET, SERIE A - Partita palpitante dal finale thrilling al PalaPentassuglia dove la Happy Casa Brindisi batte in volata 82-81 la Germani Brescia e centra il secondo successo stagionale, entrambi in casa. Protagonisti per Brindisi Reed, 19 punti e i due liberi decisivi, Nick Perkins con 16 e 5 rimbalzi, e Bowman, 13 punti ma con 5 su 16 al tiro; per la Germani invece spicca Caupain con 22 punti.

00:03:05, 21 minuti fa