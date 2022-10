Basket

Basket Serie A, highlights: Nutribullet Treviso-Banco di Sardegna Sassari 79-71

BASKET, SERIE A - Prima vittoria per la Nutribullet Treviso che al PalaVerde supera il Banco di Sardegna Sassari di Piero Bucchi. Prova maestosa di Adrian Banks che guida i suoi con 29 punti; per la Dinamo 16 punti di Nikolic, ultimo arrivato ed ex di turno, mentre Kruslin ne mette 12 con quattro triple.

00:03:05, 15 minuti fa