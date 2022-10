Basket

Basket, Serie A: Highlights: Nutribullet Treviso-UnaHotels Reggio Emilia 58-78

La stagione 2022-23 si apre con il netto successo della UnaHotels Reggio Emilia per 78-58 sulla Nutribullet Treviso nell'anticipo del sabato sera. Andrea Cinciarini è MVP con 19 punti e 8 assist, mentre Michele Vitali ne aggiunge 12 dalla panchina al suo debutto in biancorosso. Per Treviso sono inutili i 17 punti di Ike Iroegbu.

